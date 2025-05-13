Ünlü şarkıcı Gökhan Güney’den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!

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GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

1954 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Güney, 1967'de İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete geldi ve daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren ünlü isim 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu. Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı.