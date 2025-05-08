Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. 4 Mayıs Pazar günü ünlü oyuncudan acı haber geldi.
Usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. 4 Mayıs Pazar günü ünlü oyuncudan acı haber geldi.
Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Naşit Özcan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Merhum sanatçı için ilk tören, saat 11.00'de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde başladı. Sevenleri usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası Naşit Özcan'ın naaşı Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi.
Naşit Özcan, kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.