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Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmiş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. 4 Mayıs Pazar günü ise ünlü oyuncudan acı haber gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naşit Özcan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:00
Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

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Usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. 4 Mayıs Pazar günü ünlü oyuncudan acı haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Naşit Özcan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Merhum sanatçı için ilk tören, saat 11.00'de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde başladı. Sevenleri usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası Naşit Özcan'ın naaşı Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Naşit Özcan, kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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