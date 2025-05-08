Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

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Merhum sanatçı için ilk tören, saat 11.00'de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde başladı. Sevenleri usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası Naşit Özcan'ın naaşı Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi.