PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Enrique Iglesias ve Rixos Radamis: Sharm El Sheikh’te tarihi geceye imza attı!

Latin müziğinin Grammy ödüllü süperstarı Enrique Iglesias, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te düzenlenen dev konserle binlerce hayranına unutulmaz bir müzik şöleni sundu. 6000 kişinin izlediği performans, yalnızca müzik tutkunları için değil, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’in bölgedeki eğlence ve turizm liderliğini pekiştirmesi açısından da tarihi bir an oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:53
Enrique Iglesias ve Rixos Radamis: Sharm El Sheikh’te tarihi geceye imza attı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Latin müziğinin Grammy ödüllü süperstarı Enrique Iglesias, Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te düzenlenen dev konserle binlerce hayranına unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

GLOBAL BİR PRODÜKSİYON, BÜYÜLEYİCİ BİR DENEYİM
Sahne arkasında da dev bir ekip vardı: Enrique Iglesias'ın 40 kişilik sanatçı ve yönetim ekibine ek olarak 160 kişilik profesyonel ses, ışık ve sahne ekibi görev aldı. Rixos Radamis'in ileri teknoloji altyapısı sayesinde konser, teknik açıdan da kusursuz bir deneyim sundu. Etkinlik öncesinde Enrique Iglesias, Rixos Radamis tesislerini gezme ve deneyimleme fırsatı buldu. Konaklamasını ise bölgenin en prestijli lüks villa konsepti Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh'te gerçekleştirdi. Sanatçı, Rixos'un sunduğu üst düzey hizmet ve eşsiz atmosfer karşısında büyük beğeni ifade etti.

ENRİQUE IGLESİAS'TAN ÖZEL AÇIKLAMA

"Rixos Radamis'te sahne almak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Bu kadar uluslararası ve coşkulu bir kalabalığın önünde şarkılarımı söylemek büyük bir mutluluktu. Tesiste geçirdiğim zaman ise gerçekten harikaydı. Hem profesyonel ekibi hem de konukseverliğiyle Rixos ailesine teşekkür ederim. Şarm El Şeyh'te tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadesinde bulundu.

RİXOS RADAMİS: MISIR'IN YENİ EĞLENCE VE DENEYİM MERKEZİ

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda bölgenin yeni kültür ve eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. Açıldığı günden itibaren büyük etkinliklere ve dünya yıldızlarına ev sahipliği yaparak Mısır'ın turizm ve eğlence sahnesine yeni bir soluk getirdi.

ERKAN YILDIRIM: "MISIR İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım "Enrique Iglesias gibi dünya çapında bir sanatçının sahnemizde performans sergilemesi, Rixos Radamis'in yalnızca otelcilik alanında değil, küresel eğlence sektöründe de ne denli iddialı olduğunun göstergesidir. 6000 kişiyi ağırladığımız bu gece, Mısır turizmi ve Sharm El Sheikh için tarihi bir dönüm noktası oldu. Rixos Radamis, konumu, kapasitesi ve sunduğu deneyimle bölgede oyunun kurallarını değiştirmeye devam ediyor. Tesisimizin ve ekibimizin başarısından büyük gurur duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Yasal Uyarıdır: Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Takas Bank
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Sivas’ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil yıllar önce o programa katılmış! Bakın ne demiş...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde