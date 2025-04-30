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Tayfun Duygulu’nun en acı günü! Satırları yürek yaktı: Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim

'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 90’ların sevilen sanatçısı Tayfun Duygulu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla İclal Duygulu'nun vefat ettiğini duyurdu. Duygulu’nun kaleme aldığı satırlar yürek yaktı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:32
Tayfun Duygulu’nun en acı günü! Satırları yürek yaktı: Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim

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'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla 1990'lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, annesinin vefat haberiyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Duygulu'nun satırları yürek yaktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Duygulu annesi İclal Duygulu' ile paylaştığı gönderisine şu notu ekledi: "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

CENAZE DETAYLARINI AÇIKLADI

Bugün annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

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