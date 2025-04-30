Tayfun Duygulu’nun en acı günü! Satırları yürek yaktı: Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim

'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla 1990'lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, annesinin vefat haberiyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Duygulu'nun satırları yürek yaktı.
Duygulu annesi İclal Duygulu' ile paylaştığı gönderisine şu notu ekledi: "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem, beni var eden canım anneciğimi bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim"
CENAZE DETAYLARINI AÇIKLADI
Bugün annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.