CHP’li Levent Üzümcü oyunculara kan susturdu! Tiyatronun eski yöneticisi Yücel Erten tepki gösterdi

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Tuba Kalçık tiyatronun eski genel sanat yönetmeni Yücel Erten 'le konuştu. İşte Kalçık'ın 18 Nisan tarihli yazısı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sular durulmuyor. Levent Üzümcü 'nün genel sanat yönetmeni olduğu tiyatronun geldiği noktayı tiyatronun eski genel sanat yönetmeni Yücel Erten ile konuştum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı işten atılmasına çok şaşırdığını söyleyen Yücel Erten sözlerine şöyle devam etti: "Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün bu sanatçılar karşısında pusuya yatmış olduğu kuşkusu oluştu. Şöyle bir bakınca, bu nasıl bir işlem böyle diyorsunuz. Orası bir sanat kurumu, bir yönetmeliği var, bir Yönetim Kurulu var. Yönetim Kurulu kararı olmadan, daha önemlisi savunma bile almadan "Ben seni attım" demek nerede görülmüş? Sanatçı olduğunu iddia eden ve sürekli demokrasi havarisi gibi tweet doğrayan bir televizyon şöhreti; gözünü kırpmadan, genel hukukun ve sanat ahlâkının emrettiği hiçbir kurala uymaksızın; meslektaşlarını sanatından, mesleğinden, işinden ve aşından uzaklaştırıyor. Şimdi yöneticilik deneyimi sıfır, tiyatro birikimi tartışmalı bir Levent Üzümcü kalkacak; uydurma nedenlerle onları işsiz, aşsız, tazminatsız tiyatrodan atacak. Bu ne hoyratlık? Bu ne küçüklük böyle? Derebeyi misin, padişah mısın sen?"

Yücel Erten (Takvim.com.tr)



'İzmir Şehir Tiyatroları eski sanat yönetmenisiniz. Şimdiki sanat yönetmeni Levent Üzümcü bu görev için yeterli donanıma sahip mi' diye sorduğumda ise şu cevabı verdi:

"3 yıl önce kurulmuş tazecik bir tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni'nin bazı vasıflar taşıması gerekir. Bakıyoruz: Üzümcü'de yöneticilik vasfı yok. O konuda herhangi bir deneyimi, birikimi de yok. Herhangi bir kurum tiyatrosunda yöneticilik yapmışlığı da yok. Oyuncuların 2,5 katı maaş alıp, demokratlık özentisi tweetler atan; bir de sanatçıları işinden atan, bir şöhretle karşı karşıyayız."

8.5 MİLYON TL BÜTÇE OLMAZ

Üzümcü'nün 2 sanatçıyı işten atmasının ardından geçtiğimiz günlerde 7.7 milyon TL'lik konuk sanatçı ihalesine çıkması çok tartışılmıştı, bu konuyu Yücel Erten'e sorduğumu ise şunları söyledi:



"Ben de basındaki bir haberden öğrendim. Rakamlarla bakalım konuya: Düşünün ki biz 3 yıllık yönetimimizde, İzmir Şehir Tiyatrosu'ndaki 12 oyunun toplam prodüksiyonuna 5 milyon harcamışız. Buna konuk sanatçı ücretlerini de katarsak, toplam 7 milyon TL'dir. Ama bir bakıyoruz Üzümcü'nün hareket tarzına; uyduruk bir Amerikan müzikali olan 'Sidikli Kasabası' için istediği bütçe 8,5 milyon! Uzatmayalım; sidikli müzikal iptal, 1 ay günde 8 saat çalışmış olmalarına rağmen muhtemel ki konuk yönetmen, müzisyenler filan ücretlerini alamıyorlar, emekler boşa, kurum konuk sanatçılara karşı mahcup, sonuç fiyasko! Hesap, tutarsa hesaptır. Yoksa gecenin sonunda bulaşık yıkatırlar adama! İzmir Şehir Tiyatrosu bir kamu kurumu ve halkın vergilerinden oluşan kaynaklarla yaşıyor."