Survivor Murat Ceylan gönlünü oyuncu Gizem Güneş’e kaptırdı! Ünlü çift aşkını böyle ilan etti

Survivor programının sunucusu Murat Ceylan yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan, gönlünü ünlü oyuncu Gizem Güneş'e kaptırdı.
Survivor programının sunucusu Murat Ceylan yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan, gönlünü ünlü oyuncu Gizem Güneş'e kaptırdı.
35 yaşındaki sunucusu, yeni aşkını sosyal medyada ilan etmeyi de ihmal etmedi. Ceylan, Gizem Güneş ile pozunu sosyal medya hesabında yayınladı.
Murat Ceylan, yaptığı romantik paylaşımla oyuncu Gizem Güneş ile aşk yaşadığını duyurdu.
Güneş'ten de karşı hamle gecikmedi ve aşk dolu pozlarını kalp emojisi ile yayınladı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlara, ünlü çiftin hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
İşte o pozlar...
GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
Gizem Güneş, Kül Masalı, Adı Sevgi, Kuzey Yıldızı, İçimdeki Fırtına, Sesinde Aşk Var ve Kanatsız Kuşlar gibi yapımlarla tanınıyor.
30 Kasım 1995 doğumlu Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.