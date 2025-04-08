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Survivor Murat Ceylan gönlünü oyuncu Gizem Güneş’e kaptırdı! Ünlü çift aşkını böyle ilan etti

Survivor programının sunucusu Murat Ceylan, gönlünü ünlü oyuncu Gizem Güneş’e kaptırdı. Ceylan, Güneş ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını ilan etti. Güneş’ten de karşı hamle gecikmedi ve aşk dolu pozlarını kalp emojisi ile yayınladı. İşte çiçeği burnunda aşıkların romantik pozları...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:55
Survivor Murat Ceylan gönlünü oyuncu Gizem Güneş’e kaptırdı! Ünlü çift aşkını böyle ilan etti

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Survivor programının sunucusu Murat Ceylan yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan, gönlünü ünlü oyuncu Gizem Güneş'e kaptırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

35 yaşındaki sunucusu, yeni aşkını sosyal medyada ilan etmeyi de ihmal etmedi. Ceylan, Gizem Güneş ile pozunu sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Murat Ceylan, yaptığı romantik paylaşımla oyuncu Gizem Güneş ile aşk yaşadığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güneş'ten de karşı hamle gecikmedi ve aşk dolu pozlarını kalp emojisi ile yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlara, ünlü çiftin hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o pozlar...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, Kül Masalı, Adı Sevgi, Kuzey Yıldızı, İçimdeki Fırtına, Sesinde Aşk Var ve Kanatsız Kuşlar gibi yapımlarla tanınıyor.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

30 Kasım 1995 doğumlu Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.

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