İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir, mesleği ne? Ivana Sert kaç yaşında, evli mi?

Ekranların moda programı İşte Benim Stilim yarışması yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Programın yeni sezonunda format değişikliği olup olmayacağı merak edilirken açıklanan jüri üyeleri arasında Ivana Sert hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
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Ivana Sert kimdir, nerede doğdu?
Ivana Sert, 25 Ekim 1979 tarihinde Sırbistan'ın Zaječar şehrinde doğdu. Modellik kariyeri öncesi on altı yaşına kadar piyano ve bale eğitimi almıştır.
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Ivana Sert kaç yaşında?
Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu, İşte Benim Stilim jüri üyesi olan Ivana Sert şu an 45 yaşındadır.