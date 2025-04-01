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Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’a bakın! Sibel Can’a benzetildi

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz Şenlendirici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Naz Şenlendirici, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Sibel Can’a benzetildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:07
Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’a bakın! Sibel Can’a benzetildi

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Müziğe olan yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Hüsnü Şenlendirici, vabası Ergün Şenlendirici'den klarnet dersleri aldı ve 5 yaşında klarnet çalmaya başladı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne giren Şenlendirici, 4 yıl sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Genç yaşta müzik kariyerine adım atan Şenlendirici, Türk müziğinin yanı sıra caz, tango ve dünya müziği gibi farklı türlerde de eserler vermiştir. Özellikle klarnet performanslarıyla tanınan sanatçı, Türk halk müziği ve geleneksel Türk müziği repertuarını modernize ederek geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kendine özgü klarnet performansıyla tanınan Şenlendirici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. Nazire Şenlendirici ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü isim, bu kez kızı Naz Şenlendirici ile adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz Şenlendirici sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Naz Şenlendirici'nin sesi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Naz Şenlendirici, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Sibel Can'a benzetildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Hüsnü Şenlendirci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz...

2005 doğumlu olan Naz, Haliç Üniversitesi konservatuar bölümü öğrencisi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Hüsnü Şenlendirici, kızı Naz'ın Begonvil adlı parçayı seslendirdiği anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şenlendirici'nin paylaşımına Sibel Can, Seda Sayan, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isimden yorum gelmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sibel Can "Benim prensesim canım seni çok seviyorum" ifadelerini kullanırken Yonca Evcimik, "Muhteşem. Hoş geldin güzel yorumcu..." demişti.

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