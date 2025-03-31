İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

Moda dünyasının merak edilen yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından izleyicilerle yeniden buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışmada, jüri koltuğunda oturan üç isim belli oldu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.