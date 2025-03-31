SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

Moda yarışması olarak ekranlara gelen İşte Benim Stilim, uzun bir aradan sonra izleyicilerle buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan İşte Benim Stilim yarışmasında üç isim jüri oldu.Yenilenen jüri kadrosuyla dikkat çeken programda, merak edilen isimlerden biri de Nur Bilen Yavuzer isimli jüri üyesi. Peki Nur Bilen Yavuzer kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 16:26
İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Moda dünyasının merak edilen yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından izleyicilerle yeniden buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışmada, jüri koltuğunda oturan üç isim belli oldu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Nur Bilen Yavuzer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğmuş bir güzellik uzmanı, girişimci ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yönelen Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte özel bir klinik kurmuş ve burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başlamıştır.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Ayrıca, bir web sitesi ve markası bulunan Yavuzer, güzellik ve moda konularında içerikler üretmektedir.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yavuzer, son dönemde televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan "İşte Benim Stilim"' adlı moda yarışmasındaki jüri üyelerinden biridir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Le Pen açıklaması! Macron’a çifte standart tepkisi | Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor
Özgür Özel’in şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak
Fransa’da Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu: 5 yıl siyasi yasak 4 yıl hapis cezası
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na villa kıyağı: Değerinin altında 5 milyona aldı yıllık 6 milyona kiraya verdi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Macron telefonla aradı
Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu: Tam 98 milyon Euro!
Böyle rezillik görülmedi! Ramazanda viskili alem yapan CHP’li Erdal Beşikçoğlu bayramda dizi için mezar bozdurdu: Tepki büyük
Dünya yıldızının menajerinden Galatasaray’a müjde: Transfere yeşil ışık yaktı!
Başkan Erdoğan’dan Savcı Selim Kiraz’ı anma mesajı! DHKP-C’li teröristler tarafından şehit edilmişti
Bahçeli’den Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim çağrısı! Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı | PKK’ya son uyarı
Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu! Bomba FIFA kokartı detayı
Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazı!
MHP ve DEM Parti arasında bir ilk! Karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti
Firari gizli kasa Emrah Bağdatlı’nın kaçış planını Murat Ongun mu yaptı?
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini eski belediye başkan yardımcısı ifşa etti: Rüşvetin başı Fatih Keleş
Hem donsuz hem dinsizim deyip Allah’a şirk koşan Selin Dilmaç’a en az 15 yıl! Uyuşturucu soruşturması tamam: Artık tescilli torbacı
İsrailli bakan Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Emekliye ikramiye farkı! Ne zaman ödenecek? Kim, ne alacak?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada