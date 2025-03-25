Ünlü isimlerden Başka Erdoğan’ın merhum annesine küfreden CHP'li vandallara sert tepki! “Edepsizlik, terbiyesizlik...”

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanan bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler savurdu. Tepki çeken skandal olaya şarkıcı Alişan ile Sinan Akçıl ve oyuncu Hakan Ural da sessiz kalmadı.
Kaynak: Sosyal medya
HAKAN URAL
"Sayın cumhurbaşkanımızın vefat etmiş annesine, şu mübarek ramazan günü koro halinde ağza alınmayacak hakaretleri edenleri lanetliyorum. Yazıklar olsun!"
Kaynak: Sosyal medya
ALİŞAN
"Sayın cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür etmek edepsizliktir, terbiyesizliktir, haddini aşmaktır. Protesto demek, yakıp yıkmak, polisimize saldırmak, küfretmek değildir... Gereken eminim ki yapılacaktır"