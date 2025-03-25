SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ünlü isimlerden Başka Erdoğan’ın merhum annesine küfreden CHP'li vandallara sert tepki! “Edepsizlik, terbiyesizlik...”

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanan bir grup sokak teröristi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvikiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler savurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken skandal olaya şarkıcı Alişan ile Sinan Akçıl ve oyuncu Hakan Ural da sessiz kalmadı. Ünlü isimler hakaretlere sert bir tepkide bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 13:49
Ünlü isimlerden Başka Erdoğan’ın merhum annesine küfreden CHP’li vandallara sert tepki! Edepsizlik, terbiyesizlik...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanan bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler savurdu. Tepki çeken skandal olaya şarkıcı Alişan ile Sinan Akçıl ve oyuncu Hakan Ural da sessiz kalmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

HAKAN URAL

"Sayın cumhurbaşkanımızın vefat etmiş annesine, şu mübarek ramazan günü koro halinde ağza alınmayacak hakaretleri edenleri lanetliyorum. Yazıklar olsun!"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ALİŞAN

"Sayın cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür etmek edepsizliktir, terbiyesizliktir, haddini aşmaktır. Protesto demek, yakıp yıkmak, polisimize saldırmak, küfretmek değildir... Gereken eminim ki yapılacaktır"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SİNAN AKÇIL

"Artık sözün bittiği yer. 40 tane 'çapulcu' geliyor ülkesinin 'sevsin, sevmesin fark etmez' Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin
Vakıf Katılım Bankası
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Ses kaydı bombası patlamıştı! CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Türk Telekom
Yunan Başpsikopos’tan Trump’a skandal övgü! Yunan isyanını kutlayıp Konstantin’e benzetti
Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı
Saraçhane’de bir skandal daha: Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti
Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...
Borsa İstanbul
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
Piyasalarda son durum ne? Kirli ellerin senaryosu tutmadı! Mehmet Şimşek’ten yatırımcılarla kritik temas! NDF işlemi başladı
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gidiyor! İşte masadaki konular
Riyad’da mekik diplomasisi! ABD - Rusya görüşmesi 12 saat sürdü: Kritik açıklamaya saatler kaldı
CHP’de 3 boyutlu kavga! Mahkeme rüşvet çarkını özetledi! Ne ararsan var! İmamoğlu hakkında çarpıcı tespit
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni perde! Oy karşılığı para pazarlığı ses kaydı soruşturma dosyasında
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!