6. sezon gelmeden Gönül Dağı’nda herkesi ters köşe edecek dönüş! Final öncesi yüreklere su serpecek

Bu isimlerden biri de Gönül Dağı 'nın ilk bölümlerinden itibaren eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Ağıtçı Hüseyin rolündeki Erdal Cindoruk oldu.

Cindoruk'un ayrılığının ardından, dizinin 8. bölümünde son kez izlediğimiz oyuncu bir süre ara verdiği Gönül Dağı 'na 172. bölümde geri dönüyor. Cindoruk'un geri dönüşü dizinin sadık izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

(Kaynak: TRT 1)

Bu gelişme, diziyi izleyenler için büyük bir sürpriz oldu.

Erdal Cindoruk'un Gönül Dağı'na geri dönmesi hem oyuncu hem de dizi severler için önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor.