6. sezon gelmeden Gönül Dağı’nda herkesi ters köşe edecek dönüş! Final öncesi yüreklere su serpecek

5 sezondur süren dizinin kadrosunda yaşanan ayrılıklar zaman zaman hikayeyi yeniden şekillendirirken, bazı isimlerin yerinin dolmaması izleyici tarafından dikkatle izleniyor.
5 sezondur süren dizinin kadrosunda yaşanan ayrılıklar zaman zaman hikayeyi yeniden şekillendirirken, bazı isimlerin yerinin dolmaması izleyici tarafından dikkatle izleniyor.
Yapım her ne kadar yeni yüzlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışsa da eski oyuncuların eksikliği bazı bölümlerde hissediliyor.
Usta Oyuncu Erdal Cindoruk'un Geri Dönüşü
Dizinin kadrosuna son olarak katılan usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Ayşe İnci hikayeye yeni bir soluk kazandırmışken geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan bazı isimlerin geri dönüşü merakla bekleniyordu.
Bu isimlerden biri de Gönül Dağı'nın ilk bölümlerinden itibaren eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Ağıtçı Hüseyin rolündeki Erdal Cindoruk oldu.
Cindoruk'un Ayrılığı ve Geri Dönüşü
Erdal Cindoruk, bir süre önce OGM Pictures'ın Sen Ağlama İstanbul dizisi ile anlaşarak Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı.
Cindoruk'un ayrılığının ardından, dizinin 8. bölümünde son kez izlediğimiz oyuncu bir süre ara verdiği Gönül Dağı'na 172. bölümde geri dönüyor. Cindoruk'un geri dönüşü dizinin sadık izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.
Fragmanda Geri Dönüş İpucu
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 172. bölüm fragmanında Ağıtçı Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeniden kadroya katıldığına dair ipuçları verildi.
Bu gelişme, diziyi izleyenler için büyük bir sürpriz oldu.
Erdal Cindoruk'un Gönül Dağı'na geri dönmesi hem oyuncu hem de dizi severler için önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor.
İzleyicilerin Cindoruk'un dönüşüyle birlikte diziye nasıl bir katkı sağlanacağını görmek için sabırsızlandığı söylenebilir.
SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.