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14 Mart 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

14 Mart 2025 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Hareketli bir gün geçireceksiniz. İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak. Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz. 14 Mart 2025 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:25
14 Mart 2025 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

İyi planlama yapmalı ve herhangi bir konuda hamle yapmadan önce iyi düşünmelisiniz.

Uzun zamandır yeni bir iş hayali kuruyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BOĞA

Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz.

Affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

İKİZLER

Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz.

Alacağınız maddi bir yardım sizi heyecanlandıracak. Duygusal yönünüz ağır basıyor.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

YENGEÇ

Sevdiklerinizle birlikte olmak size bir hayli mutluluk veriyor. Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

ASLAN

Sevdiklerinizle, olumlu bir süreç geçirmeye çalışabilirsiniz.

İlişkinizi düzeltmek adına çaba gösterebilir kendinizi geliştirerek hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BAŞAK

Uzun zamandır beklediğiniz bu haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi gururlandıracak.

Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

TERAZİ

Sevdikleriniz kişilerle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun. Bugün öfke kontrolü yapmalısın.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

AKREP

Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz. Akşam saatlerinde partnerinizden alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

YAY

Bugünlerde hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

OĞLAK

Bugünlerde beklediğiniz bu haberi alabilirsiniz.

Mali sıkıntılarınız hat safhada olması sizi bunalıma sürüklemiş adeta.

Artık kötü günler geride kaldı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

KOVA

Hareketli bir gün geçireceksiniz.

İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak.

Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BALIK

Bu durumu sürekli tekrar ediyor olursanız ileriki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar. Bugünlerde maddi yatırımlarınızı erteleyin.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

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