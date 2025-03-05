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Mahassine Merabet kimdir, mesleği ne? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

Mahassine Merabet hakkındaki bilgiler ve yaşamına dair detaylar sosyal medyada sıklıkla aratılıyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir, ne iş yapıyor? İşte o ismin biyografisine ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 11:57
Mahassine Merabet kimdir, mesleği ne? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

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Mahassine Merabet hakkındaki bilgiler ve yaşamına dair detaylar sosyal medyada sıklıkla aratılıyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir, ne iş yapıyor? İşte o ismin biyografisine ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAHASSINE MERABET KİMDİR, NEREDE DOĞDU?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAHASSINE MERABET NE İŞ YAPIYOR?

Hakkındaki bilgiler merak edilen isim, Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAHASSINE MERABET HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAHASSINE MERABET BOYU, KİLOSU KAÇ?

Oyuncunun boyu 172 cm, kilosu ise 55'dir.

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