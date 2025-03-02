Edip Akbayram hastalığı neydi, neden vefat etti? Edip Akbayram kızı ve eşi kimdir?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra iç kanama geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra iç kanama geçirerek yoğun bakıma alınmıştı.
EDİP AKBAYRAM KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?
Anadolu rock ve protest müziğin usta ismi Edip Akbayram'ın vefatı, sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. 2 Mart 2025 tarihinde 75 yaşında hayata veda eden Akbayram'ın ölüm sebebi çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Geçirdiği zatürre rahatsızlığı sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan usta sanatçı, 4 Ocak'tan bu yana tedavi altındayken hayatını kaybetti.
Edip Akbayram, son yıllarda çeşitli sağlık problemleri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda zatürreye yakalanan sanatçının durumu, hastaneye kaldırılmasının ardından daha da kritik hale geldi. İç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, mücadeleyle geçen bir hayat hikâyesine sahipti. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan sanatçı, müziğe olan tutkusunu çocukluk yıllarında keşfetti. Ortaokul ve lise yıllarında bir orkestra kurarak amatör olarak sahne almaya başladı.
1968 yılında liseyi bitirdikten sonra diş hekimliği bölümünü kazandı ancak müzik kariyerine odaklanmayı seçti. 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katılarak Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek yaptığı "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.
1974 yılında Dostlar Orkestrası'ı kurarak Anadolu pop ve rock müzik tarzında önemli eserlere imza attı. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi 45'likleriyle büyük beğeni topladı. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkıları ise döneminin en çok satılan parçalarından oldu.
1994 yılında çıkardığı "Türküler Yanmaz" albümü, sanatçının kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Albümdeki şarkılarını Sivas Katliamı'ının kurbanlarına ithaf etti. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Akbayram, yüzlerce ödüle layık görüldü ve özellikle Anadolu ezgilerini modern müzikle harmanlamasıyla tanındı.
Sanatçının öne çıkan albümleri şu şekilde:
Mayıs (2012)
Söyleyemediklerim (2008)
Dün ve Bugün 3 (2005)
Dün ve Bugün 2 (2004)
33'üncü (2002)
Selam Olsun (2001)
İlk Günkü Gibi (1999)
Dün ve Bugün (1998)
Yıllar (1997)
Güzel Günler Göreceğiz (1996)
Türküler Yanmaz (1994)
1979 yılında Ayten Hanım ile hayatını birleştiren Edip Akbayram'ın, bu evlilikten "Türkü" ve "Ozan" adında iki çocuğu bulunuyor. Müzik dışında özellikle doğaya ve insan haklarına duyarlılığıyla bilinen Akbayram, sanat hayatı boyunca toplumsal olaylara sessiz kalmamış ve şarkılarında bu temalara yer vermiştir.
Edip Akbayram'ın vefatı, sanat camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Sanatçı dostları, hayranları ve meslektaşları sosyal medya hesaplarından başsağılığı mesajları yayınladı. Akbayram'ın müzikte bıraktığı derin iz, onun adını gelecek nesillere taşıyacak.