Mahassine Merabet kimdir, mesleği ne? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

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Mahassine Merabet hakkındaki bilgiler ve yaşamına dair detaylar sosyal medyada sıklıkla aratılıyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir, ne iş yapıyor? İşte o ismin biyografisine ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) MAHASSINE MERABET KİMDİR, NEREDE DOĞDU? 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.