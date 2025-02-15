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ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan: Dizilerde şiddetin cezasız kalmayacağı mesajını vermeye özen gösteriyoruz

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, medya yöneticilerini dinledi. Toplantıda yer alan ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, içerik üretiminde aile değerlerini ön planda tutmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan: Dizilerde şiddetin cezasız kalmayacağı mesajını vermeye özen gösteriyoruz

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    Dizilerde aile kavramını ön planda tutuklarından bahseden Hacı Ali Türkaslan, "Dizilerimizde toplumsal duyarlılık çerçevesinde gösterdiğimiz içerik seçimindeki özen şiddet, cinsiyet eşitliği ve aile değerleri gibi önemli konularda gösterdiğimiz sorumluluk hem Türkiye'de hem de dünya çapında izleyiciye ulaşan, etki yaratan bir medya gücü oluyor.

    Yapılan çeşitli araştırmalar ve akademik çalışmalar da göstermiştir ki dizilerimizin yurt dışında da büyük ses getirmesinin önemli sebeplerinden biri dizilerimizin ailecek, çocuklarla rahatlıkla izlenebilecek içerikler sunuyor olması" ifadesini kullandı.

    'ÖZEN GÖSTERİYORUZ'
    Projelerde kadın-erkek eşitliğine özen gösterdiklerini ve cinsiyet ayrımcılığını engellemeye yönelik tedbirler aldıklarını vurgulayan Türkaslan, "Çocukların demagojik, cinsel malzeme olarak kullanılmasına ve çocuklara karşı psikolojik şiddet yaratılmasına karşı önlemler alınıyor.

    Bu tür içeriklere senaryo aşamasında müdahale ediliyor. Kadına yönelik şiddet olaylarını haberleştirirken toplumsal algı oluşturmaya, şiddetin cezasız kalmayacağı mesajını vermeye özen gösteriyoruz" dedi. BURCU ŞEN

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