Blue Velvet’in yönetmeni David Lynch 78 yaşında vefat etti! İşte efsane yönetmenin kariyeri ve hayatı....

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DAVID LYNCH KİMDİR?

David Lynch, Amerikan sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir. Kariyerine 1970'lerde başlayan Lynch, sinema dünyasında benzersiz bir yer edinmiştir. İlk büyük başarısını 1977 yapımı 'Eraserhead' filmiyle yakalayan yönetmen, ardından gelen 'Blue Velvet' (1986) ve 'Mulholland Drive' (2001) gibi filmleriyle kült statüsüne ulaşmıştır. Çoğu filmi, karmaşık ve rahatsız edici atmosferleri, gizemli karakterleri ve sıra dışı hikâye anlatımıyla tanınır.

David Lynch ayrıca televizyon dünyasında da iz bırakmıştır. 1990 yılında başlayan ve kısa sürede kült haline gelen 'Twin Peaks' dizisi, onun yalnızca bir sinema yönetmeni değil, aynı zamanda bir televizyon efsanesi olduğunu da kanıtlamıştır.

VEFAT HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

Lynch'in ailesi, ölüm haberini bir Facebook paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımda "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadelerine yer verildi.