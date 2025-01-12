Kızılcık Şerbeti’ni tuz buz edecek karar; Senaryo çalıntı mı? Meğer gerçek hikaye...

Kızılcık Şerbeti dizisi şimdi de adliye koridorlarına taşındı. Senarist Jülide Kar dizinin senaryosunun kendisine ait bir eserden intihal edildiğini iddia ederek Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
Kızılcık Şerbeti dizisi şimdi de adliye koridorlarına taşındı. Senarist Jülide Kar dizinin senaryosunun kendisine ait bir eserden intihal edildiğini iddia ederek Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
"İki Genç" ve Kızılcık Şerbeti Arasında Büyük Benzerlik
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Jülide Kar 2019 yılında yazdığı "İki Genç" adlı senaryosunu, film projesi olarak yapımcılarla paylaştığını belirtti.
Pandemi dönemi ile tamamladığı eseri dijital platformlarda dizi olarak yayınlanmak üzere kabul görmüştü.
Ancak Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanmasının ardından senaryosunun bu yapımla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekti.
Kar, dizinin yayınlanmasının ardından senaryosunu paylaştığı bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını ve bunun tesadüf olamayacağını ifade etti.
Maddi ve Manevi Zarar Tazmini Talebi
Senarist Kar, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu kanıtlamak ve eserinin künyede yer almasını sağlamak amacıyla dava açtı.
Mahkemeye sunduğu delillerle hem maddi hem de manevi zarar gördüğünü belirten Kar, zararının giderilmesi için tespit yapılmasını ve kendi isminin künyeye eklenmesini talep etti.
Dava Süreci Devam Ediyor
Jülide Kar'ın açtığı dava önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.
Senarist eserin kendisine ait olduğunun tespit edilmesi ve haklarının teslim edilmesi için yasal sürecin takipçisi olacağını belirtti.