Prens 3. sezon 1. bölüm ne zaman? Prens dizisi yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği dizi, ikinci sezonunu Nisan 2024'te tamamladıktan sonra gözler merakla beklenen 3. sezona çevrildi. Yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin hikâyeye dahil olacağı haberi, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.
(Kaynak: Sosyal Medya)
Prens 3. Sezon Çekimleri Başladı
Dizinin 3. sezon hazırlıkları hızla devam ediyor. 27 Aralık 2024 tarihinde başlayan okuma provalarının ardından, çekimlerin 28 Aralık 2024 itibarıyla başladığı açıklandı. Giray Altınok sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı set fotoğraflarıyla hayranlarını bilgilendirdi. Oyuncu kadrosunun bir kısmının yenilendiği ve yeni sezonun daha geniş bir kurgusal evrende geçeceği de gelen bilgiler arasında.
Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Merakla beklenen 3. sezonun Nisan 2025'te izleyiciyle buluşacağı Giray Altınok tarafından doğrulandı.
(Kaynak: Sosyal Medya)
Dizinin yeni bölümleri, hem mevcut izleyici kitlesini hem de tarihi ve komedi türlerine ilgi duyan yeni izleyicileri ekran başına çekmeyi hedefliyor.