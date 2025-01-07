İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz'ın, yasadışı bahis sitesi reklamı için sahne aldığı bir konserin ardından adı soruşturma dosyasına dahil olmuştu.
(Kaynak: Instagram)
Yasadışı Bahse Teşvik Suçu İddiası
Soruşturma, sosyal medyada "yasadışı bahse teşvik" suçlamasıyla başlatıldı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin yer aldığı 23 şüphelinin kimliğini tespit etti. Durmaz da bu şüpheliler arasında yer alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verildi.
(Kaynak: Instagram)
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Soruşturma Kapsamında
Kerimcan Durmaz ile birlikte, ünlü isimlerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de adları soruşturma dosyasına girdi. Operasyon kapsamında, Ortaç ve Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yasal olmayan bahis faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla titizlikle sürdürülüyor.