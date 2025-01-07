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Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Durmaz’ı “yasadışı bahse teşvik” suçlamasıyla soruşturuyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:52
Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz'ın, yasadışı bahis sitesi reklamı için sahne aldığı bir konserin ardından adı soruşturma dosyasına dahil olmuştu.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Yasadışı Bahse Teşvik Suçu İddiası
    Soruşturma, sosyal medyada "yasadışı bahse teşvik" suçlamasıyla başlatıldı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin yer aldığı 23 şüphelinin kimliğini tespit etti. Durmaz da bu şüpheliler arasında yer alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verildi.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Soruşturma Kapsamında
    Kerimcan Durmaz ile birlikte, ünlü isimlerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de adları soruşturma dosyasına girdi. Operasyon kapsamında, Ortaç ve Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yasal olmayan bahis faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Tutuklama ve Ev Hapsi Kararı
    Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildikten sonra pişman olduklarını ifade etti. Mahkeme her iki ünlü ismin ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken Kerimcan Durmaz'ın ifadesi bekleniyor.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

    Kerimcan Durmaz 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır.

    Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.

    2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Kendi hesabından uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.

    COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı.

    Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam etmektedir.

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