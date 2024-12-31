O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 CANLI İZLE 🎄📺 TV8 O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 özel bölüm FULL HD tek parça izle!
Bu akşam 2025 yılını ekranları başında karşılayacak olan izleyiciler için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bekleniyor. TV8’in canlı yayın ekranında gerçekleşecek olan bu özel bölümde ünlü isimler sahne alacak. Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Giray Altınok, Mina Demirtaş, Dilan Çiçek Deniz, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler bu yılbaşında şarkılarıyla ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar sunacak. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel canlı izleme ekranı!
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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:19Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:22
31 Aralık 2024 gecesi, yılbaşı coşkusunu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle kutlamak isteyenler için heyecan dorukta! TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak bu özel bölümde hem jüri üyeleri hem de konuklar izleyicileri unutulmaz bir geceye davet ediyor.
(Kaynak: TV8)
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Jüri Üyeleri
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de jüri koltuğunda önemli isimler yer alacak. Bu yıl, Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve programa ilk kez katılacak olan Ezgi Mola, performansları ve yorumlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her biri kendi tarzıyla farklı bir hava katacak bu jüri üyeleri, yılbaşı gecesinde seslendirecekleri şarkılarla unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü konuklar da yer alacak. Şarkılarını seslendirecek olan ünlü isimler, performanslarıyla geceyi daha da özel kılacak. Mert Turak, Esra Bilgiç, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu gibi sevilen isimler, sahnede izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek bu özel geceyi kaçırmamak için TV8'in canlı yayın ekranına bağlanabilirsiniz. Yılbaşı gecesi şarkıların ve eğlencenin doruklara çıkacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, izleyicilere eğlenceli bir akşam sunacak.
Canlı yayını izlemek için TV8 Canlı Yayın Linki üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.