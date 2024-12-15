Yalı Çapkını'nın Diyar'ından 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı! "Mesleği bırakmayı bile..."

Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil ekranlarda geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu ancak karakterinin ve dizisinin gidişatına ilişkin eleştiriler sosyal medyada hızla yayıldı. Ferit ve Seyran'ın ilişkisini sabote eden Diyar karakteri izleyenlerden yoğun tepki aldı. Birçok izleyici Diyar'ın Ferit'le olan ilişkisini ve karakterin yaşını eleştirerek Akil'i hedef aldı.
(Kaynak: Star TV)
Eleştirilerin Hedefi Oldu: Ferit ve Seyran'ın Ayrılığı
Ferit ile Diyar'ın arasındaki ilişki, özellikle Seyran ve Ferit'i ayıran bir durum oluşturmasıyla izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı.
(Takvim Foto Arşiv)
Diyar'ın Ferit'ten yaşça büyük olmasının da eklenmesiyle karaktere yönelik sert eleştiriler daha da yoğunlaştı. Bu tepkilerin ardından Pelin Akil diziden erken ayrılma kararı aldı.
(Kaynak: Star TV)
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akil, Diyar'ın kötü niyetli bir karaktere dönüşmesi üzerine diziden ayrılmak istedi.