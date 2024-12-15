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Yalı Çapkını'nın Diyar'ından 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı! "Mesleği bırakmayı bile..."

Yalı Çapkını'nın başrol karakterlerinden Diyar’ın diziden ayrılması izleyicilerde karışık duygulara yol açtı. Bazı izleyiciler karakterin kötüleşmesinin dizinin bütünlüğüne zarar verdiğini savunurken diğerleri Diyar’ın hikayesinin bitmesini bekliyordu. Ancak Pelin Akil’in aldığı bu erken veda kararı özellikle sosyal medyada ve televizyon izleyicileri arasında geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:42
Yalı Çapkını’nın Diyar’ından 3 hafta sonra gelen ayrılık itirafı! Mesleği bırakmayı bile...

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    Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil ekranlarda geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu ancak karakterinin ve dizisinin gidişatına ilişkin eleştiriler sosyal medyada hızla yayıldı. Ferit ve Seyran'ın ilişkisini sabote eden Diyar karakteri izleyenlerden yoğun tepki aldı. Birçok izleyici Diyar'ın Ferit'le olan ilişkisini ve karakterin yaşını eleştirerek Akil'i hedef aldı.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Eleştirilerin Hedefi Oldu: Ferit ve Seyran'ın Ayrılığı

    Ferit ile Diyar'ın arasındaki ilişki, özellikle Seyran ve Ferit'i ayıran bir durum oluşturmasıyla izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Diyar'ın Ferit'ten yaşça büyük olmasının da eklenmesiyle karaktere yönelik sert eleştiriler daha da yoğunlaştı. Bu tepkilerin ardından Pelin Akil diziden erken ayrılma kararı aldı.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akil, Diyar'ın kötü niyetli bir karaktere dönüşmesi üzerine diziden ayrılmak istedi.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Pelin Akil'den Eleştiriler İçin Açıklama

    Akil, Hakan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki eleştiriler için sert bir açıklama yaptı. "Mesleğe yeni başlayan biri olsam içerlerdim. Hatta mesleği bırakmayı bile düşünebilirdim çünkü yönetmesi zor." diyen Akil eleştirilerinin geçici olduğunu belirtti.

    (Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

    Ayrıca sosyal medya üzerindeki kötü yorumlara rağmen "Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki. Ayrıca sosyal medyada kötü şeyler yazan biri, sokakta görünce boynuma sarılabiliyor." şeklinde konuştu.

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