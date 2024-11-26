39’luk Hadise’nin zayıflık sırrı! 4 besin yiyerek 38 bedene indi

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Son dönemde güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise, sağlıklı yaşam tüyolarıyla adından söz ettiriyor. 2024 yılında basına yansıyan bilgilere göre, Hadise'nin kilo verme sürecinde izlediği yöntemler hayranlarının ilgisini çekti. Özellikle 2022 yılında bir diyetisyenden destek alarak oluşturduğu beslenme düzeni, şarkıcının fit kalmasının arkasındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.

Fotoğraflar: Instagram HADİSE'NİN KİLO VERME SIRRI ORTAYA ÇIKTI! Son dönemde hem sahnedeki performansı hem de fit görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğinin yanında sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. 39 yaşındaki Hadise'nin formda kalma sırları nihayet ortaya çıktı. İşte Hadise'nin kilo verme yöntemi ve sağlıklı yaşam tüyoları... GÜNDE 2 ÖĞÜN BESLENME 2022 yılında bir diyetisyenden destek almaya başlayan Hadise, beslenme düzenini tamamen yeniledi. Şarkıcının, aralıklı oruç sistemine benzer bir yöntem uygulayarak günde sadece 2 öğün beslendiği belirtildi. Bu sistemle hem sağlıklı kalmayı başarıyor hem de vücudunu dinlendiriyor.