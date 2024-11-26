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39'luk Hadise'nin zayıflık sırrı! 4 besin yiyerek 38 bedene indi

Hadise'nin kilo verme ve formunu koruma yöntemleri, 2024 yılı Mart ayında çeşitli medya organlarında yer alan haberlerle kamuoyuna yansımıştır. Bu bilgilere göre, Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek alarak günde iki öğün beslenme düzenine geçtiği ve metabolizmasını hızlandırmak için özel bir karışım tükettiği belirtilmiştir.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 22:51 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 22:51
39’luk Hadise’nin zayıflık sırrı! 4 besin yiyerek 38 bedene indi

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Son dönemde güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise, sağlıklı yaşam tüyolarıyla adından söz ettiriyor. 2024 yılında basına yansıyan bilgilere göre, Hadise'nin kilo verme sürecinde izlediği yöntemler hayranlarının ilgisini çekti. Özellikle 2022 yılında bir diyetisyenden destek alarak oluşturduğu beslenme düzeni, şarkıcının fit kalmasının arkasındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

HADİSE'NİN KİLO VERME SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Son dönemde hem sahnedeki performansı hem de fit görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğinin yanında sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. 39 yaşındaki Hadise'nin formda kalma sırları nihayet ortaya çıktı. İşte Hadise'nin kilo verme yöntemi ve sağlıklı yaşam tüyoları...

GÜNDE 2 ÖĞÜN BESLENME

2022 yılında bir diyetisyenden destek almaya başlayan Hadise, beslenme düzenini tamamen yeniledi. Şarkıcının, aralıklı oruç sistemine benzer bir yöntem uygulayarak günde sadece 2 öğün beslendiği belirtildi. Bu sistemle hem sağlıklı kalmayı başarıyor hem de vücudunu dinlendiriyor.

AKŞAM 7'DEN SONRA YEMEK YOK

Hadise'nin düzenli bir beslenme programı oluşturmasının en önemli adımlarından biri, akşam 7'den sonra herhangi bir şey tüketmemek. Bu alışkanlık sayesinde şarkıcı, vücuduna sindirim için zaman tanıyor ve daha enerjik hissediyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN SABAH KARIŞIMI

Hadise'nin güne başlarken tükettiği özel bir karışım da sırları arasında yer alıyor. Bu karışım, metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra açlık krizlerini önlemeye yardımcı oluyor. İşte Hadise'nin sabah içeceği:

Kuru kayısı

Maydanoz

Yeşil elma

Tarçın

Bu malzemeler hem sindirimi düzenliyor hem de kan şekerini dengeliyor.

HAFTADA 1 ÖDÜL GÜNÜ

Hadise'nin sıkı diyet programında ödüllere de yer var. Haftanın bir gününü "ödül günü" ilan eden Hadise, bu gün boyunca istediği her şeyi tüketiyor. Bu yöntem, disiplinli beslenme alışkanlıklarının sürdürülebilirliğini artırıyor.

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