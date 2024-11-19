78’lik Ajda Pekkan’ın gençlik formülü! Süperstar diyeti ile 10 yaş genç gözükün

Ajda Pekkan 'ın 7 yıl önce paylaştığı gençlik sırrı, bugün yeniden konuşuluyor. Şu anda 78 yaşında olan Süperstar, o yıllarda uyguladığı beslenme programıyla dikkat çekmişti. İşte detaylar...

Her sabah süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal karışımı ,