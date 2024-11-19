78’lik Ajda Pekkan’ın gençlik formülü! Süperstar diyeti ile 10 yaş genç gözükün

Ajda Pekkan'ın 7 yıl önce paylaştığı gençlik sırrı, bugün yeniden konuşuluyor. Şu anda 78 yaşında olan Süperstar, o yıllarda uyguladığı beslenme programıyla dikkat çekmişti. İşte detaylar...
Ajda Pekkan'ın 7 yıl önce paylaştığı gençlik sırrı, bugün yeniden konuşuluyor. Şu anda 78 yaşında olan Süperstar, o yıllarda uyguladığı beslenme programıyla dikkat çekmişti. İşte detaylar...
SÜPERSTAR DİYETİ
Yağsız beyaz et,
Maden suyu,
Her sabah süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal karışımı,
Her gün yeşil çay tüketimi bulunuyor.
Ayrıca Süperstar'ın, ılık suya yarım çorba kaşığı pekmez ve limon suyuyla hazırladığı özel bir karışım da formunun sırrı olarak dikkat çekiyor.
ÖRNEK DEİYET LİSTESİ
🥛 Ilık su (pekmez ve limon eklenebilir)
🥣 Yulaf ezmesi (süt, tarçın ve bal ile)
🥜 3-4 adet çiğ badem veya ceviz
🍵 Şekersiz yeşil çay
🍏 1 adet yeşil elma
🥤 1 bardak maden suyu
🍗 1 porsiyon ızgara tavuk veya fırında balık
🥗 Bol limonlu ve zeytinyağlı salata
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
🥛 1 bardak süt
🍯 1 tatlı kaşığı bal
🥣 1 kase sebze çorbası
🥬 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği
🥤 1 bardak maden suyu
🍵 1 fincan rezene çayı
🍌 1 küçük muz