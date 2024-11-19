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78'lik Ajda Pekkan'ın gençlik formülü! Süperstar diyeti ile 10 yaş genç gözükün

Türk müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, tam 7 yıl önce verdiği bir röportajda gençlik sırrını açıklamıştı. Şu an 78 yaşında olan sanatçı, o dönem paylaştığı bu özel formülle, hem sağlıklı bir yaşamın hem de fit bir görünümün kapılarını aralamıştı. Pekkan’ın doğal yöntemlerle koruduğu formu, bugün hâlâ örnek alınmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 22:59 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 22:59
78’lik Ajda Pekkan’ın gençlik formülü! Süperstar diyeti ile 10 yaş genç gözükün

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Ajda Pekkan'ın 7 yıl önce paylaştığı gençlik sırrı, bugün yeniden konuşuluyor. Şu anda 78 yaşında olan Süperstar, o yıllarda uyguladığı beslenme programıyla dikkat çekmişti. İşte detaylar...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

SÜPERSTAR DİYETİ

Yağsız beyaz et,

Maden suyu,

Her sabah süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal karışımı,

Her gün yeşil çay tüketimi bulunuyor.

Ayrıca Süperstar'ın, ılık suya yarım çorba kaşığı pekmez ve limon suyuyla hazırladığı özel bir karışım da formunun sırrı olarak dikkat çekiyor.

ÖRNEK DEİYET LİSTESİ

🌞 Sabah Kahvaltısı

🥛 Ilık su (pekmez ve limon eklenebilir)

🥣 Yulaf ezmesi (süt, tarçın ve bal ile)

🥜 3-4 adet çiğ badem veya ceviz

🍵 Şekersiz yeşil çay

🍎 Ara Öğün

🍏 1 adet yeşil elma

🥤 1 bardak maden suyu

🍴 Öğle Yemeği

🍗 1 porsiyon ızgara tavuk veya fırında balık

🥗 Bol limonlu ve zeytinyağlı salata

🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara Öğün

🥛 1 bardak süt

🍯 1 tatlı kaşığı bal

🌙 Akşam Yemeği

🥣 1 kase sebze çorbası

🥬 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

🥤 1 bardak maden suyu

🌙 Gece Ara Öğün

🍵 1 fincan rezene çayı

🍌 1 küçük muz

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