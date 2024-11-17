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Sadece makarna yemek istemişti! Saatler sonra ölü bulundu

Belçika’nın Brüksel kentinde yaşanan olay, gıda güvenliği konusunda ihmallerin ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. AJ olarak bilinen bir öğrenci, birkaç gün boyunca oda sıcaklığında beklettiği makarnayı ısıtarak yedikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 21:43
Sadece makarna yemek istemişti! Saatler sonra ölü bulundu

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Belçika'nın Brüksel kentinde 2008 yılında yaşanan trajik olay, gıda güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. AJ adlı öğrenci, oda sıcaklığında birkaç gün beklettiği makarnayı ısıtarak yedikten saatler sonra hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler, ölüm nedeninin Bacillus cereus bakterisinin yol açtığı gıda zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. İşte olayın detayları ve uzman görüşleri…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Isıttığı Makarnayı Yedi, Saatler Sonra Hayatını Kaybetti: Uzmanlar Uyardı!

Belçika'nın Brüksel kentinde, AJ isimli bir üniversite öğrencisi, oda sıcaklığında birkaç gün bekletilen makarnayı yedikten sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak Bacillus cereus bakterisinin yol açtığı karaciğer nekrozu ve akut pankreatit belirlendi. Olayın ardından uzmanlar, pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesinin ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Birkaç Saatten Fazla Bekleyen Yemeklere Dikkat!

Dr. Bernard, bu tür gıda zehirlenmesi vakalarının nadir olduğunu belirterek, özellikle pişirilmiş yemeklerin saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. "Yemeklerin oda sıcaklığında birkaç saatten fazla bekletilmesi, tehlikeli bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabilir. Özellikle yiyeceklerde garip bir koku fark ederseniz, tüketmekten kaçının" diyen Dr. Bernard, sıcak yemeklerin hızla soğutularak buzdolabına kaldırılmasını tavsiye etti.

Bacillus Cereus: Sessiz Tehlike

Bacillus cereus, ısıya dayanıklı bir bakteri olarak biliniyor ve özellikle makarna, pilav gibi nişastalı gıdalarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu bakteri, toksin üretimi ile "kızarmış pirinç sendromu" olarak bilinen zehirlenmelere sebep olabilir. 2008 yılında Journal of Clinical Microbiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, benzer bir vakanın ölümle sonuçlandığını ortaya koymuştu.

Yemekleri Güvenle Saklamanın Püf Noktaları

Gıda güvenliği uzmanları, pişmiş yemeklerin en fazla iki saat oda sıcaklığında tutulmasını ve hemen soğutulmasını öneriyor. Özellikle bozulmaya müsait çiğ ve pişmiş gıdalar şu kurallara uygun şekilde saklanmalı:

Et ve Balık: Pişirildikten sonra en geç iki gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalı.

Pirinç ve Makarna: Pişirildikten sonra hızla soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmeli.

Sebze ve Süt Ürünleri: İki saatten fazla dışarıda bekletilmemeli.

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