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34'lük Buse Terim bu yöntemle 25 kilo verdi! "Bu sayede istediğim kiloya ulaşabildim" diyerek açıkladı

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, uzun süredir mücadelesini verdiği kilo sorununu nihayet geride bıraktı. Geçtiğimiz sene 7 aylık yoğun bir diyet ve spor programının ardından 25 kilo vererek sağlıklı bir görünüme kavuşan Terim, sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:25 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:25
34’lük Buse Terim bu yöntemle 25 kilo verdi! Bu sayede istediğim kiloya ulaşabildim diyerek açıkladı

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Ünlü moda danışmanı ve sosyal medya fenomeni Buse Terim, 7 ayda 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen ve kendine ait bir iletişim ajansı kuran Terim, yaşam tarzındaki bu değişimi takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

BUSE TERİM 25 KİLO VERDİ

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim geçtiğimiz sene yoğun diyet ve spor programlarıyla 7 ay içinde 25 kilo vererek 57 kiloya düştü. Yıllardır çeşitli diyet programlarını deneyen ancak dengesini bulamayan Terim, son dönemlerde sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile hayatında büyük bir değişim yarattı.

KİLO VERME SERÜVENİ

Daha genç yaşlardan itibaren kilo sorunlarıyla başa çıkan Terim, denediği yanlış beslenme programlarından sonra, birkaç yıl önce radikal bir değişiklik yaparak kalıcı kilo kaybı elde etti. Yurt dışında moda eğitimi alan ve kendine ait bir iletişim ajansı kuran Terim, sosyal medyada stil ve yaşam önerileriyle dikkat çekiyor. Takipçileriyle sık sık sağlıklı yaşam ve kilo verme sürecinden bahseden Terim, gençlere de motivasyon sağlamayı hedefliyor.

DENGELİ BESLENMENİN GÜCÜ

Buse Terim, kilo verme süreciyle ilgili olarak geçtiğimiz sene eylül ayında sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim ve bu sayede istediğim kiloya ulaşabildim. Şimdi de dengemi koruyorum; bir gün fazla yediğimde, ertesi gün daha dikkatli besleniyorum" dedi. Tatillerde bile spordan vazgeçmeyen Terim, artık fitness ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş durumda.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🍽️ Kahvaltı (08:00 - 09:00)

1 dilim tam buğday ekmeği

1 haşlanmış yumurta veya 2 yemek kaşığı lor peyniri

Mevsim yeşillikleri (domates, salatalık, biber)

4-5 adet zeytin

1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya avokado dilimi

🍏 Ara Öğün (11:00)

1 adet yeşil elma veya 1 kâse çilek

10 adet çiğ badem veya fındık

🍲 Öğle Yemeği (13:00 - 14:00)

1 porsiyon sebze yemeği (kabak, fasulye veya ıspanak gibi) veya 1 kase baklagil yemeği (mercimek, nohut, fasulye)

1 kâse yoğurt veya ayran

1 dilim tam buğday ekmeği veya 1/2 su bardağı bulgur pilavı

Yanında bolca mevsim salatası

🍎 Ara Öğün (16:00)

1 su bardağı kefir veya yoğurt

1 adet küçük havuç veya birkaç kuru kayısı

🍽️ Akşam Yemeği (18:30 - 19:00)

1 porsiyon ızgara veya buğulama sebzeler (brokoli, karnabahar, kabak gibi)

1 porsiyon zeytinyağlı baklagil yemeği

Yanında mevsim salatası

☕ Akşam Ara Öğün (isteğe bağlı) (21:00)

1 bardak bitki çayı (papatya, rezene veya melisa)

1 küçük elma veya 1 adet ceviz

⚠️ Uyarı: Bu diyet listesi genel bir örnektir ve kişisel sağlık durumunuzu, ihtiyaçlarınızı veya beslenme hedeflerinizi tam olarak yansıtmayabilir. Diyet programına başlamadan önce bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışarak sizin için en uygun beslenme düzenini belirlemeniz önemlidir.

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