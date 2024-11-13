34'lük Buse Terim bu yöntemle 25 kilo verdi! "Bu sayede istediğim kiloya ulaşabildim" diyerek açıkladı

DENGELİ BESLENMENİN GÜCÜ Buse Terim, kilo verme süreciyle ilgili olarak geçtiğimiz sene eylül ayında sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim ve bu sayede istediğim kiloya ulaşabildim. Şimdi de dengemi koruyorum; bir gün fazla yediğimde, ertesi gün daha dikkatli besleniyorum" dedi. Tatillerde bile spordan vazgeçmeyen Terim, artık fitness ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş durumda.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ 🍽️ Kahvaltı (08:00 - 09:00) 1 dilim tam buğday ekmeği 1 haşlanmış yumurta veya 2 yemek kaşığı lor peyniri Mevsim yeşillikleri (domates, salatalık, biber) 4-5 adet zeytin 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya avokado dilimi 🍏 Ara Öğün (11:00) 1 adet yeşil elma veya 1 kâse çilek 10 adet çiğ badem veya fındık

🍲 Öğle Yemeği (13:00 - 14:00) 1 porsiyon sebze yemeği (kabak, fasulye veya ıspanak gibi) veya 1 kase baklagil yemeği (mercimek, nohut, fasulye) 1 kâse yoğurt veya ayran 1 dilim tam buğday ekmeği veya 1/2 su bardağı bulgur pilavı Yanında bolca mevsim salatası 🍎 Ara Öğün (16:00) 1 su bardağı kefir veya yoğurt 1 adet küçük havuç veya birkaç kuru kayısı

🍽️ Akşam Yemeği (18:30 - 19:00) 1 porsiyon ızgara veya buğulama sebzeler (brokoli, karnabahar, kabak gibi) 1 porsiyon zeytinyağlı baklagil yemeği Yanında mevsim salatası ☕ Akşam Ara Öğün (isteğe bağlı) (21:00) 1 bardak bitki çayı (papatya, rezene veya melisa) 1 küçük elma veya 1 adet ceviz ⚠️ Uyarı: Bu diyet listesi genel bir örnektir ve kişisel sağlık durumunuzu, ihtiyaçlarınızı veya beslenme hedeflerinizi tam olarak yansıtmayabilir. Diyet programına başlamadan önce bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışarak sizin için en uygun beslenme düzenini belirlemeniz önemlidir. Yasemin Şefkatli’den yeni pozlar! Beğeni ve yorum yağdı Yasemin Şefkatli'den yeni pozlar! Beğeni ve yorum yağdı