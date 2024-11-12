Sadece bir besini bıraktı 1.5 ayda 8 kilo verdi! Pelin Karahan’ın kilo verme yöntemi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ekranların sevilen yüzlerinden Pelin Karahan, son dönemde kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, sadece beslenme alışkanlıklarında yaptığı küçük bir değişiklikle 1.5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo verdi. Hayranlarıyla paylaştığı bu yöntem, "Sadece bir besini bıraktım" diyerek basitliğini vurguladığı ketojenik diyet oldu.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Ketojenik Diyet ile Kilo Verdi Karahan, beslenme alışkanlıklarında yaptığı küçük bir değişiklikle kilo verme sürecini hızlandırdı. Bir diyetisyenin gözetiminde ketojenik diyet uygulayan Karahan, karbonhidratı neredeyse tamamen keserek yağ ağırlıklı bir beslenme programı izledi. Ketojenik diyette karbonhidrat alımı düşürülerek, vücudun enerji kaynağını yağlardan sağlaması sağlanıyor. Böylece metabolizma ketozis durumuna geçiyor ve vücut, yağ yakmaya başlıyor.