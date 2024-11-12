67’lik Ayşegül Aldinç’in gençlik formülü: 5 yöntemle 37 gibi gözüküyor

Düzenli Egzersiz: Aldinç, evdeki yürüyüş bandını aktif olarak kullanıyor ve yüzmeyi de hayatının bir parçası haline getiriyor. Egzersizin hem beden hem de zihin sağlığına olan katkısına dikkat çekiyor.

Düzenli Uyku ve Gece Hayatından Uzak Durma: Aldinç, dinlenmeye önem veriyor ve yoğun gece hayatından kaçınıyor. Kendisi için düzenli uykunun güzellik ve enerji için önemli olduğunu belirtiyor.