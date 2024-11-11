Pelin Karahan’ın kilo verme yöntemi: Sadece bir besini bıraktı 1.5 ayda 8 kilo verdi

Kaçınılması Gereken Besinler
Bu diyette, karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekler sınırlandırılıyor. Pelin Karahan, şekerli gıdalar, tahıllar, kök sebzeler, az yağlı ürünler ve bazı sosları diyetinden çıkardı. Şeker, pirinç, makarna, patates gibi gıdaları tüketmeyen oyuncu, sağlıklı yağ ve protein ağırlıklı bir beslenme düzenine geçti.
Tüketilebilecek Besinler
Pelin Karahan'ın diyetinde kırmızı ve beyaz et, yağlı balıklar, yumurta, işlenmemiş peynirler, kuruyemişler, avokado ve yeşil sebzeler yer aldı. Sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş öğünler, bu diyetin temelini oluşturdu.
ÖRNEK KETOJENİK DİYET LİSTESİ
Kahvaltı:
Omlet: 2 yumurta, ıspanak, biber ve az tereyağı ile pişirilmiş.
Avokado dilimleri: 1/2 avokado.
Yeşil çay veya sade kahve (şekersiz ve sütsüz).
Ara Öğün:
Badem: 10-15 adet çiğ badem.
Öğle Yemeği:
Izgara Somon veya Tavuk: Yanında zeytinyağı ve limonla soslanmış bol yeşillikli salata (marul, roka, maydanoz, salatalık, domates, zeytin).
Zeytinyağı: Salataya ek olarak 1 tatlı kaşığı zeytinyağı.
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Yoğurt: 3-4 yemek kaşığı tam yağlı yoğurt, içine bir avuç böğürtlen veya çilek eklenebilir.
Akşam Yemeği:
Etli Kabak Dolması: Kıymalı ve zeytinyağlı yapılan dolmalar, yanında yoğurt.
Karnabahar Püresi: Haşlanmış karnabahar ve tereyağı ile püre haline getirilmiş.
Ara Öğün (İhtiyaca Göre):
Ceviz veya Fındık: 5-6 adet.