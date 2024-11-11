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75 kilo nasıl verilir? Alaias Bertrand’ın sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden yaptığı diyeti

Florida’da yaşayan içerik üreticisi Alaias Bertrand, yıllarca süren başarısız diyet ve yoğun egzersiz denemelerinin ardından 75 kilo vererek sağlıklı bir yaşam tarzına kavuştu. Bertrand, kilo verme sürecinde sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden, küçük porsiyonlar ve dengeli bir diyetle kilosunu korumayı başardı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 17:50 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 17:50
75 kilo nasıl verilir? Alaias Bertrand’ın sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden yaptığı diyeti

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Alaias Bertrand, uzun yıllar süren başarısız kilo verme denemelerinin ardından sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek 75 kilo vermeyi başardı. Business Insider'a konuşan Bertrand, diyetinde sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmeden sadece porsiyonlarını küçültüp sağlıklı seçeneklere yöneldi."

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Alaias Bertrand, Florida'da yaşayan bir içerik üreticisi olarak, yıllarca süren başarısız diyet ve yoğun antrenman denemelerinin ardından 75 kilo vermeyi başardı. Bertrand, sağlık odaklı bir yaklaşım benimsedi ve görünüş yerine sağlığı ön plana koyarak, yaşam tarzında sürdürülebilir değişiklikler yapmayı tercih etti. Bu yolculuğu, kilo verme sürecinde denge ve sürekliliğin önemini vurguluyor.

Neden İlk Kilo Verme Denemesi Başarısız Oldu?

2014 yılında Bertrand, bir doktorun kendisine obez olduğunu söylemesi üzerine kilo vermeye karar verdi. İlk adım olarak, günlük alışkanlıklarını gözden geçirdi ve keto diyeti, aralıklı oruç, kalori sayma gibi çeşitli kısıtlayıcı diyetlere başladı. Ancak, yediklerini sürekli takip etmesi, onu olumsuz bir psikolojik sürece soktu ve hayatındaki keyif unsurunu tamamen ortadan kaldırdı.

Alaias BertrandAlaias Bertrand

Başarıya Götüren İki Basit Değişiklik

Bertrand, bir spor tutkunu olarak, kilo vermek için bir koşu takımına katıldı. Ancak, aynı zamanda atma takımının da bir üyesi olduğu için hem koşu hem de atma pratiğini sürdürmek zorundaydı. Bu yorucu antrenmanlar hem fiziksel hem de sosyal anlamda onu oldukça yıprattı. Çevresindeki insanların olumsuz bakışlarına rağmen bu sürecin ona bir amaç ve özsaygı kattığını ifade eden Bertrand, bu motivasyonla hedefine daha da yaklaştı.

Üç yıl sonra, 2017'de Bertrand, yoğun fiziksel yaşam tarzı değişikliği ile doğal olarak 75 kilo verdi. Kendi vücudunda bu değişimi hissetmeye başladığında, neyin işe yaradığını keşfetmiş olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Bu yolculuk sırasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha güçlü hissetti.

Sürdürülebilir Diyet Planı ile İdeal Kilosunu Korudu

Bertrand, kilo vermesinin ardından, sağlıklı bir diyeti koruyarak kilosunu sabit tuttu. Daha küçük tabaklarda ve daha sağlıklı yiyecek seçenekleriyle beslenmeye özen gösterdi. Eskiden yoğun işlenmiş gıdalar, abur cubur, geç saatlerde yemek yeme gibi alışkanlıkları varken, bir Lübnan ailesinin yemeklerini saat 18.00'de bitirdiğini öğrendikten sonra bu disiplini kendi hayatına da uygulamaya başladı. Artık daha sağlıklı seçeneklerle daha küçük porsiyonlarda beslenmeyi tercih etti.

Alaias Bertrand, bu iki basit adım sayesinde kilosunu korumayı başardı ve herkesin bu kolay ve sürekli adımları uygulayarak kilo verebileceğine inanıyor. Bertrand'ın bu sürdürülebilir yaklaşımı, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmak isteyenler için ilham verici bir örnek oluşturuyor.

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