75 kilo nasıl verilir? Alaias Bertrand’ın sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden yaptığı diyeti

Alaias Bertrand
Başarıya Götüren İki Basit Değişiklik
Bertrand, bir spor tutkunu olarak, kilo vermek için bir koşu takımına katıldı. Ancak, aynı zamanda atma takımının da bir üyesi olduğu için hem koşu hem de atma pratiğini sürdürmek zorundaydı. Bu yorucu antrenmanlar hem fiziksel hem de sosyal anlamda onu oldukça yıprattı. Çevresindeki insanların olumsuz bakışlarına rağmen bu sürecin ona bir amaç ve özsaygı kattığını ifade eden Bertrand, bu motivasyonla hedefine daha da yaklaştı.
Üç yıl sonra, 2017'de Bertrand, yoğun fiziksel yaşam tarzı değişikliği ile doğal olarak 75 kilo verdi. Kendi vücudunda bu değişimi hissetmeye başladığında, neyin işe yaradığını keşfetmiş olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Bu yolculuk sırasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha güçlü hissetti.
Sürdürülebilir Diyet Planı ile İdeal Kilosunu Korudu
Bertrand, kilo vermesinin ardından, sağlıklı bir diyeti koruyarak kilosunu sabit tuttu. Daha küçük tabaklarda ve daha sağlıklı yiyecek seçenekleriyle beslenmeye özen gösterdi. Eskiden yoğun işlenmiş gıdalar, abur cubur, geç saatlerde yemek yeme gibi alışkanlıkları varken, bir Lübnan ailesinin yemeklerini saat 18.00'de bitirdiğini öğrendikten sonra bu disiplini kendi hayatına da uygulamaya başladı. Artık daha sağlıklı seçeneklerle daha küçük porsiyonlarda beslenmeyi tercih etti.
Alaias Bertrand, bu iki basit adım sayesinde kilosunu korumayı başardı ve herkesin bu kolay ve sürekli adımları uygulayarak kilo verebileceğine inanıyor. Bertrand'ın bu sürdürülebilir yaklaşımı, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmak isteyenler için ilham verici bir örnek oluşturuyor.