75 kilo nasıl verilir? Alaias Bertrand’ın sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden yaptığı diyeti

Alaias Bertrand

Başarıya Götüren İki Basit Değişiklik

Bertrand, bir spor tutkunu olarak, kilo vermek için bir koşu takımına katıldı. Ancak, aynı zamanda atma takımının da bir üyesi olduğu için hem koşu hem de atma pratiğini sürdürmek zorundaydı. Bu yorucu antrenmanlar hem fiziksel hem de sosyal anlamda onu oldukça yıprattı. Çevresindeki insanların olumsuz bakışlarına rağmen bu sürecin ona bir amaç ve özsaygı kattığını ifade eden Bertrand, bu motivasyonla hedefine daha da yaklaştı.

Üç yıl sonra, 2017'de Bertrand, yoğun fiziksel yaşam tarzı değişikliği ile doğal olarak 75 kilo verdi. Kendi vücudunda bu değişimi hissetmeye başladığında, neyin işe yaradığını keşfetmiş olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Bu yolculuk sırasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha güçlü hissetti.