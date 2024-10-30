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96 kilo birden verdi! Ünlü fenomenin 43 milyon kez izlenen zayıflama sırrı! İlk 30 kiloyu şıp diye eritti

225 kiloya yaklaşan Jeanine Raine, yaşadığı zorlukları ve kilo verme yolculuğunu TikTok ve Instagram üzerinden paylaşarak 43 milyon izleyiciye ulaştı. Raine, hayatında yaptığı değişikliklerle sadece 96 kilo vermekle kalmayıp, aynı zamanda insanlara ilham vererek onların da sağlıklı yaşam için adım atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:27
96 kilo birden verdi! Ünlü fenomenin 43 milyon kez izlenen zayıflama sırrı! İlk 30 kiloyu şıp diye eritti

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Kilo verme süreci, birçok insan için hem fiziksel hem de duygusal zorluklar barındırıyor. Jeanine Raine, 225 kiloya yaklaşan kilosuyla yaşadığı kaygıları aşmak için girdiği bu süreçte, sadece sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı deneyimleriyle büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. Raine'in hikayesi, kilo verme mücadelesi veren birçok insana umut oluyor.

Fotoğraflar: Instagram ( Jeanine Raine )Fotoğraflar: Instagram ( Jeanine Raine )

96 KİLO VERDİ! SIRRINI PAYLAŞTI VE 43 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

Hayatında Değişiklik Zamanı Geldi

225 kiloya yaklaşan Jeanine Raine, sürekli ağrı ve kaygı içinde yaşadığı bir dönemde hayatında köklü değişiklikler yapması gerektiğini biliyordu. Öğretmenler, beslenme uzmanları ve çevresindeki insanların sürekli vücut hakkında yaptığı yorumlar, onun kendini ifade etmesini zorlaştırıyordu. Raine, kilo verme yolculuğuna başlamak için ilk adımını attı ve bu süreçte yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Duygusal Zorluklarla Baş Etmek

Raine, Today'e verdiği röportajda, "Dünya bana karşı biraz acımasızdı, bu yüzden kendime dönük kaldım. Ama aslında çok iyi, pozitif ve neşeli bir insanım, sadece daha büyük olduğum için sesimin daha az çıktığını hissettim" ifadelerini kullandı. Uçaklarda emniyet kemeri uzatıcı istemek veya restoranlardaki sandalyelere sığıp sığamayacağını kontrol etmek zorunda kalması, ona kaygı ve utanç duygusu yaşatıyordu.

Jeanine Raine Jeanine Raine

İlk Deneme ve Yaşanan Zorluklar

18 yaşında kilo vermek için ilk denemesini yapan Raine, spor salonunda aşırı egzersiz ve kısıtlayıcı diyetlerle bir döngüye girdi. Üniversiteden mezun olduğunda 213 kiloya ulaşmıştı. Özel eğitim öğretmeni olarak kariyeri ona tatmin sağlasa da, fiziksel olarak zorlayıcıydı. "Çocuklar benim tutkum, ama ayakta durup ders anlatmak zordu. Sırtım ağrıyordu ve dizlerimde sorun vardı," diyen Raine, yaşadığı fiziksel rahatsızlık sonucunda kontrolü eline alma kararı aldı.

Jeanine Raine Instagram profili Jeanine Raine Instagram profili

İlk Adımlar ve Yeni Bir Doktor

Raine, ilk olarak aile doktoruna başvurdu, ancak doktoru cesaret kırıcı bir yanıt verdi. "Kaybedeceğim çok fazla kilom var ve bunu doğal yollarla başaramazsın" dedi. Umutsuzluğa kapılan Raine, başka bir doktora danışmaya karar verdi. Yeni doktoru, ona sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve egzersiz eklemesi konusunda rehberlik etti.

Küçük Değişiklikler, Büyük Sonuçlar

Yeni doktorunun verdiği tavsiyeler sayesinde Raine, yemek alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. İlk başta zorlu olsa da, evde yemek yaparak kalori alımını kontrol altına aldı. Asitli içecekler yerine maden suyu, dondurma yerine yoğurt barları tercih etmeye başladı. Zamanla, sağlıklı besinler tüketme alışkanlığını kazandı ve yorgun uyanmamaya başladı.

Spor Salonu Korkusunu Yenmek

Raine, spor salonuna gitme konusunda büyük bir kaygı yaşıyordu. İlk gününde koşu bandında beş dakikadan fazla kalamadı, ancak "Buraya geldim, spor salonuna geldim" diyerek kendine moral verdi. Zamanla, spor salonunda geçirdiği süreyi kademeli olarak artırdı ve ilk başta farkında olmadan 32 kilo vermeyi başardı.

Değişim kararından iki yıl sonra, Raine toplamda 95 kilo vermeyi başardı. Fitness yolculuğunu TikTok ve Instagram'da belgeliyor ve başkalarına ilham vermeyi hedefliyor. Kızının da onun izinden giderek 41 kilo vermesi, Raine'in dönüşümünün etki yarattığını gösteriyor. Raine, gücünü artırdıkça spor rutinine yeni egzersizler eklemeye başladı. Koşu bandının yanı sıra ağırlık kaldırmaya, doğa yürüyüşlerine ve çocukluğundan beri sevdiği ip atlama gibi aktivitelere de yöneldi. Artık vücudu ona enerji veriyor, yüksek tansiyonu yok ve yorgun uyanmıyor.

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