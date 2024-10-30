6 aylık hamile Margot Robbie zayıflık sırrını açıkladı! 34’lük güzel oyuncunun en çok tükettiği 3 besin

Margot Robbie 'nin Barbie filmindeki etkileyici görünümü, sadece yeteneğiyle değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Londra merkezli cilt bakım uzmanı Jasmina Vico geçtiğimiz aylarda verdiği bir rörportajda Robbie'nin cildinin ve sağlığının korunması için fermente gıdalar, organik devedikeni çayı ve bol miktarda meyve tükettiğini belirtiyor.

Margot, özellikle film rolleri için diyetinde bazı değişiklikler yapıyor. Fast food, şekerli içecekler ve çikolatadan uzak duruyor, ama arada bir şarap içiyor. Kahvaltıda yulaf lapası ve yeşil smoothie, öğle yemeğinde ise limonlu tavuk ve salata yiyor. Akşam yemeklerinde balık ve sebzeli yemekler tercih ediyor.

Kahvaltı

Margot, kahvaltıda genellikle yulaf lapası ve yaban mersini tüketiyor. Ayrıca, yeşil elma ve karalahanadan yapılmış bir smoothie içiyor. Bu sağlıklı kahvaltı, güne enerjik başlamasına yardımcı oluyor.

Öğle Yemeği

Margot, öğle yemeklerinde protein ağırlıklı besleniyor. Tavuk göğsü, uskumru ve kahverengi pirinç gibi yiyecekleri tercih ediyor. Yanında bolca su içeriği olan domates ve salatalık gibi sebzeler tüketiyor.

Akşam Yemeği

Akşamları ton balığı ve tatlı patates tercih eden Margot, bu yemeklerin protein açısından zengin olmasına dikkat ediyor. Ayrıca pirinç eriştesi ve sebze güveci de tercih ettiği yemekler arasında.