Gizli Bahçe’nin Nazlı’sı Ebru Şahin’in 2 günde 2 kilo verdiren diyeti! Hem zayıflık hem güzellik sırrını paylaştı

2 Günde 2 Kilo Verdiren Örnek Sıvı Detoksu
Ebru Şahin, ayda bir veya iki kez uyguladığı sıvı detoksları sayesinde hem vücudunu dinlendirdiğini hem de kısa sürede fazla kilolardan kurtulduğunu ifade etti. İşte iki günlük detoks programının detayları...
1. Gün
🍋 Sabah: Limonlu detoks içeceği (limon suyu, su, biraz bal)
🥒 Öğle: Salatalık ve nane suyu (salatalık suyu, nane yaprakları, su)
🍉 İkindi: Karpuz suyu (karpuz ve limon suyu)
🥗 Akşam: Yeşil smoothie (ıspanak, yeşil elma, limon, zencefil, su)
2. Gün
🍊 Sabah: Portakal ve limon karışımlı içecek (portakal suyu, limon, su)
🥕 Öğle: Havuç ve zencefil suyu (havuç, zencefil, limon, su)
🍓 İkindi: Çilek ve nane suyu (çilek, nane yaprakları, su)
🍅 Akşam: Domates suyu (domates, limon, biraz acı biber)