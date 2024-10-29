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Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin'in 2 günde 2 kilo verdiren diyeti! Hem zayıflık hem güzellik sırrını paylaştı

Başarılı oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda formunu korumak ve sağlıklı kalmak için uyguladığı yöntemleri paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu, cilt ve saç bakımı ile ilgili doğal içeriklere ağırlık verdiğini belirtirken, detoks programıyla fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 21:21 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 21:21
Gizli Bahçe’nin Nazlı’sı Ebru Şahin’in 2 günde 2 kilo verdiren diyeti! Hem zayıflık hem güzellik sırrını paylaştı

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20 Haziran 2024 tarihinde verdiği bir röportajda Şahin, yoğun çalışma temposunda basit yöntemlerle bakımını sürdüğünü aktardı. Aynı röportajda, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı kullanarak saçlarının sağlıklı görünmesini sağladığını vurguladı. Ayrıca, limon ve bal içeren içeceklerle yaptığı detoks programını da paylaştı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİK VE KİLO VERME SIRLARI

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, sağlıklı yaşam ve fit kalma konusundaki sırlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, formunu korumak için düzenli olarak uyguladığı yöntemleri açıklarken, doğal içerikli bakım ürünleri ve detoks programlarıyla dikkat çekiyor.

Saç Bakımı: Doğal Yağlar ve pH Dengeli Şampuanlar

Ebru Şahin, saç bakımında karmaşık yöntemlerden uzak durduğunu ve temel olarak doğal içerikli şampuanlar tercih ettiğini belirtti. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile maske yapmayı ihmal etmediğini söyleyen Şahin, bu basit yöntemin saçlarına sağlıklı bir görünüm kazandırdığını ifade etti.

Cilt Bakımında Tarçın, Bal ve Süt Maskesi

Yoğun iş temposu nedeniyle cildine dinlenme fırsatı tanımakta zorlandığını dile getiren Şahin, doğal maskelerle cildini beslediğini aktardı. Tarçın, bal ve sütle hazırlanan maskenin cildine canlılık kattığını söyleyen oyuncu, yüzünü soda ile yıkamanın da olumlu etkilerini gördüğünü belirtti.

2 Günde 2 Kilo Verdiren Örnek Sıvı Detoksu

Ebru Şahin, ayda bir veya iki kez uyguladığı sıvı detoksları sayesinde hem vücudunu dinlendirdiğini hem de kısa sürede fazla kilolardan kurtulduğunu ifade etti. İşte iki günlük detoks programının detayları...

1. Gün

🍋 Sabah: Limonlu detoks içeceği (limon suyu, su, biraz bal)
🥒 Öğle: Salatalık ve nane suyu (salatalık suyu, nane yaprakları, su)
🍉 İkindi: Karpuz suyu (karpuz ve limon suyu)
🥗 Akşam: Yeşil smoothie (ıspanak, yeşil elma, limon, zencefil, su)

2. Gün

🍊 Sabah: Portakal ve limon karışımlı içecek (portakal suyu, limon, su)
🥕 Öğle: Havuç ve zencefil suyu (havuç, zencefil, limon, su)
🍓 İkindi: Çilek ve nane suyu (çilek, nane yaprakları, su)
🍅 Akşam: Domates suyu (domates, limon, biraz acı biber)

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