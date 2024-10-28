52'lik Defne Samyeli'nin 22 gösterme sırrı! Çinliler cildini incelemek için peşine düşmüştü! " Haftada 4-5 kez yapıyorum..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli , Çin'de genetik araştırmalara konu olan cildiyle yeniden gündemde. 52 yaşındaki Samyeli, genç ve canlı görünümünün sırrını YouTube kanalında paylaştığı video ile açıkladı.

Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli , 52 yaşında olmasına rağmen dikkat çeken genç görünümüyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Samyeli'nin geçtiğimiz yıl, Çin'deki bir üniversitede genetik araştırmalar kapsamında cildinin inceleneceği yönündeki haberler medyada geniş yer bulmuştu. Son olarak, ünlü isim güzellik sırrını açıkladı ve yüz yogasının hayatındaki yerini YouTube kanalında yayımladığı bir video ile anlattı.

YÜZ YOGASI İLE GENÇ KALMANIN SIRRI

Samyeli, yüz yogasının yüz kaslarını güçlendirdiğini ve bu sayede cilt görünümünü iyileştirdiğini belirtti. Spor yaparken vücuttaki kasların nasıl güçlendiğini örnek veren ünlü isim, yüz yogasının da aynı şekilde olumlu etkiler sunduğunu söyledi:



"Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar."