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52'lik Defne Samyeli'nin 22 gösterme sırrı! Çinliler cildini incelemek için peşine düşmüştü! " Haftada 4-5 kez yapıyorum..."

Defne Samyeli, 52 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin’de bir üniversitede yapılan genetik çalışmalar kapsamında cildinin inceleneceği yönünde haberlerle gündem olan Samyeli, güzellik sırrını açıkladı. Ünlü isim aylar önce YouTube kanalında yayımladığı videoda yüz yogasının cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlattı ve bu yöntemi düzenli olarak yapmayı önerdi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:02 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:02
52’lik Defne Samyeli’nin 22 gösterme sırrı! Çinliler cildini incelemek için peşine düşmüştü! Haftada 4-5 kez yapıyorum...

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Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, Çin'de genetik araştırmalara konu olan cildiyle yeniden gündemde. 52 yaşındaki Samyeli, genç ve canlı görünümünün sırrını YouTube kanalında paylaştığı video ile açıkladı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

DEFNE SAMYELİ'NİN GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 52 yaşında olmasına rağmen dikkat çeken genç görünümüyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Samyeli'nin geçtiğimiz yıl, Çin'deki bir üniversitede genetik araştırmalar kapsamında cildinin inceleneceği yönündeki haberler medyada geniş yer bulmuştu. Son olarak, ünlü isim güzellik sırrını açıkladı ve yüz yogasının hayatındaki yerini YouTube kanalında yayımladığı bir video ile anlattı.

YÜZ YOGASI İLE GENÇ KALMANIN SIRRI

Samyeli, yüz yogasının yüz kaslarını güçlendirdiğini ve bu sayede cilt görünümünü iyileştirdiğini belirtti. Spor yaparken vücuttaki kasların nasıl güçlendiğini örnek veren ünlü isim, yüz yogasının da aynı şekilde olumlu etkiler sunduğunu söyledi:


"Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar."

Samyeli, yüz yogasının etkili olabilmesi için istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı ve deneyimlerinden örnek vererek şunları söyledi:


"Haftada en az 4-5 kez yapmak çok iyi sonuçlar verir. Zamanla kaslar alıştıkça bu egzersizleri daha seyrek yapmaya başlayabilirsiniz. Şu an haftada 1-2 kez yapıyorum. Yüzümün belirli bölgelerinde ihtiyaç hissettiğimde hareketleri ona göre şekillendiriyorum."

YÜZ YOGASINDA DOĞRU UYGULAMANIN ÖNEMİ

Yüz yogası yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Samyeli, egzersizlerin boyun ve omurga sağlığına zarar vermemesi gerektiğini belirtti:

"İlk başta hareketleri ayna karşısında yaparak doğru formu oturtmak faydalıdır. Aynı zamanda günlük alışkanlıklarımızda yüz kaslarımızı bilinçsizce kullanıyoruz; cep telefonu kullanırken ya da uyurken yüzümüze baskı yapıyoruz. Bu yüzden egzersizlerde kontrollü olmak önemli."

İÇ GÜZELLİK VE YAŞAM TARZI

Samyeli, sağlıklı bir yaşam tarzının sadece yüz yogasından ibaret olmadığını da ekledi. Uykunun, beslenmenin ve ruh halinin cilt sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti:

"İyi bir cilt için uykumuza dikkat etmek, dengeli beslenmek ve iç huzuru sağlamak gerekiyor. İç dünyamızda huzursuzluk ve mutsuzluk hakimse, yapılan egzersizlerden beklenen sonuçları almak zor olabilir. Yaşamda dengeli bir bakış açısına sahip olmak en önemli unsurdur."

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