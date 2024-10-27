Veda Gecesi: MasterChef Türkiye’de 27 Ekim 2024’te Kim Elendi?

27 Ekim 2024 tarihli MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde nefesler tutuldu ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu programda, yarışmacılar büyük bir heyecanla son kozlarını paylaştı. Haftanın eleme adayları arasında Kerem, Ezgi, Hakan, Semih, Alper, Erim ve Nigar bulunuyordu.

İlk turda yarışmacılardan nar kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Gecenin birincisi Ezgi oldu ve Mehmet Şef'ten kaşık almayı başardı. Bu başarıyla ilgili duygularını dile getiren Ezgi, "Kendime hiç bu kadar güvenerek bir tabak hazırlamamıştım, çok mutluyum ve gururluyum" diyerek mutluluğunu paylaştı. Yarışmanın ikinci en iyi tabağını Nigar hazırlarken, üçüncülüğü ise Erim elde etti.

İkinci Turda Kıyasıya Mücadele

İkinci turda yarışmaya devam etmek için mücadele eden son dört isim Kerem, Hakan, Semih ve Alper oldu. Yarışmacılar tüm becerilerini sergileyerek MasterChef'te kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

Elenen İsim: Hakan Yarışmaya Veda Etti

İkinci turda yarışmacılardan Danilo Şef'in tabağı "Vitello Tonnato" yapmaları istendi. En başarısız tabağı yaparak MasterChef hayallerine veda eden isim Hakan oldu.