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TRT'nin mafya dizisinin başrolü oldu! Camdaki Kızın Hayri'siydi Cihangir Ceyhan şimdi o rolde

Uzun zamandır dijital platformlarda projelere imza atan Cihangir Ceyhan, televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, TRT1’in yeni yapımı Bir Zamanlar İstanbul dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkacak. 90’lı yıllarda geçen dizide, Ali Şahinbey adında genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına girerek dengeleri nasıl değiştirdiği anlatılacak. Volkan Girgin ve Kadir İlter'in kaleme aldığı bu yapım, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:41
TRT’nin mafya dizisinin başrolü oldu! Camdaki Kızın Hayri’siydi Cihangir Ceyhan şimdi o rolde

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Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteriyle büyük beğeni toplayan Cihangir Ceyhan, TRT'nin hazırladığı yeni mafya dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dijital platformlardan sonra yeniden televizyon dünyasına adım atan oyuncu, Bir Zamanlar İstanbul dizisinde Ali Şahinbey karakterini canlandıracak. 90'lı yıllarda geçen dizide, genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasında yaşadığı dönüşüm ekrana taşınacak. Ceyhan'ın dönüşü, hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Cihangir Ceyhan, TRT'nin Yeni Mafya Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Uzun bir süredir televizyon projelerinden uzak kalan ve dijital platformlarda yer alan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, TRT'nin hazırladığı iddialı bir yapımla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle seyirci karşısına çıkan Ceyhan, ekranlara verdiği kısa arayı çarpıcı bir projeyle noktalayacak.

Bir Zamanlar İstanbul isimli bu yeni yapımın senaryosunu Volkan Girgin ve Kadir İlter kaleme alıyor. Dizi, 90'lı yıllarda geçecek ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan son sınıf öğrencisi Ali Şahinbey'in, mafya dünyasına adım atarak dengeleri alt üst etme hikâyesini konu edinecek. Ceyhan, dizide başrolü üstlenerek Ali Şahinbey karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceyhan'ın bu projede yer alması, hem hayranları hem de televizyon dünyası tarafından heyecanla karşılandı. Oyuncunun, bir süre ana akım televizyon projelerinden uzak kalmasının ardından böyle güçlü bir dönüş yapması, beklentileri artırmış durumda.

TRT'nin bu yeni yapımı, izleyicilere hem nostaljik bir dönem atmosferi sunarken hem de sürükleyici bir mafya hikâyesi vadediyor. Cihangir Ceyhan'ın oyunculuğuyla projeye nasıl bir derinlik katacağı ise şimdiden merak konusu.

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