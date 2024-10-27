“Sandık Kokusu” Kadrosunda Yaprak Dökümü: Üç Oyuncu Veda Ediyor

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Show TV'nin sevilen dizisi "Sandık Kokusu", çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olarak ekran yolculuğuna devam ederken, diziden peş peşe ayrılık haberleri geldi. Necip Memili'nin ardından Seda Türkmen ve Ece İrtem'in de projeden ayrılması izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Senaryo gereği gerçekleşen bu ayrılıklar, yeni sezonun farklı bir yönde ilerleyeceğinin sinyallerini veriyor.

Fotoğraflar: Instagram Üç Ayrılık Birden Show TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan "Sandık Kokusu", güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ilgi görmeye devam ederken, diziden peş peşe gelen ayrılık haberleri dikkat çekti. O3 Medya imzasıyla yayınlanan ve ikinci sezonunda da ekran serüvenine hız kesmeden devam eden diziden, üç önemli oyuncunun ayrıldığı öğrenildi. İkinci sezonu itibarıyla yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in yer aldığı yapımda, ilk ayrılık haberi Necip Memili'den geldi. Başarılı oyuncu, dizide Reha karakterine hayat veriyordu ve senaryo gereği karakterinin hikâyesinin tamamlanması nedeniyle projeden ayrıldı. Ancak ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı. Memili'nin ardından iki oyuncunun daha projeye veda ettiği haberi kulislerde yankı buldu.