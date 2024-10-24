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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali şaşkınlık yarattı! 45 yaşında olduğunu duyan inanamıyor

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde Kikirik lakaplı Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral, yıllar içindeki büyük değişimiyle gündeme geldi. Estetik operasyonlar geçiren oyuncunun son hali, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 22:52 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 22:52
Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali şaşkınlık yarattı! 45 yaşında olduğunu duyan inanamıyor

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Perran Kutman, Kerem Kupeli ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde, "Kikirik" karakteriyle tanınan Çisil Oral'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelmesi dikkat çekti. 45 yaşına gelen oyuncunun son hali, hayranlarının şaşkınlığına neden oldu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

'Hayat Bilgisi' Dizisinin 'Kikirik' Çisil Oral'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Kikirik' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kerem Kupeli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide hafızalara kazınan Oral'ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Yıllar İçinde Büyük Değişim
Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Çisil Oral, genç yaşta rol aldığı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 45 yaşına gelen oyuncu, estetik operasyonlarla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncunun son hali, pek çok kişinin dikkatini çekerken, bazı takipçiler "Gerçekten aynı kişi mi?" şeklinde yorum yaptı. Estetik operasyonların ardından eski görüntüsüyle neredeyse hiç benzerlik kalmaması, hayranlarının şaşkınlığını artırdı.

Çisil Oral'ın Dikkat Çeken Değişimi
Bir dönemin popüler genç oyuncularından olan Oral'ın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Estetik müdahaleler sonucu tanınmayacak kadar farklılaşan oyuncunun, bu süreçte geçirdiği dönüşüm birçok kişiyi hayrete düşürdü.

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