Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali şaşkınlık yarattı! 45 yaşında olduğunu duyan inanamıyor

Perran Kutman, Kerem Kupeli ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde, " Kikirik " karakteriyle tanınan Çisil Oral 'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelmesi dikkat çekti. 45 yaşına gelen oyuncunun son hali, hayranlarının şaşkınlığına neden oldu.

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde ' Kikirik ' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çisil Oral , geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kerem Kupeli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide hafızalara kazınan Oral'ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Yıllar İçinde Büyük Değişim

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Çisil Oral, genç yaşta rol aldığı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 45 yaşına gelen oyuncu, estetik operasyonlarla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncunun son hali, pek çok kişinin dikkatini çekerken, bazı takipçiler "Gerçekten aynı kişi mi?" şeklinde yorum yaptı. Estetik operasyonların ardından eski görüntüsüyle neredeyse hiç benzerlik kalmaması, hayranlarının şaşkınlığını artırdı.