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Ünlü oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde rol alan Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Tekin Temel kimdir, kaç yaşında, nereli? Tekin Temel neden öldü? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detayları...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:04
Ünlü oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

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Ezel, Güz Gülleri, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde rol alan şimdilerde ise Bir Yemin Ettim'le ekrana dönmeye hazırlanan Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği belirtildi. Tekin'in daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı da bildirildi.

Temel'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı haberini menajeri duyurdu.

Ünlü oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurduTekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu

Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

TEKİN TEMEL KİMDİR?

24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Zaptiye / Oyuncu - 2017

Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014

Cimri / Simon Efendi - 2004

Para / O - Benzeri

Rol aldığı film ve diziler:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)

Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)

Memleket Hikayeleri - Deryalar (TV Filmi 2014)

Kaçak Gelinler (Şebnem in Babası, TV Dizisi 2014)

İntikam (TV Dizisi 2013-2014)

Sevdaluk (Ercüment, TV Dizisi 2013)

Güneşi Beklerken (Cem, TV Dizisi 2013)

Aşkın Bedeli (TV Dizisi Faruk Baltacı, 2014-2015)

Suskunlar (TV Dizisi Emniyet Müdürü, 2012)

Merhaba Hayat (TV Dizisi 2012)

Veda (Mazhar Müfit, Sinema Filmi 2010)

Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi 2010)

Hür Adam (Hüsrev, Sinema Filmi 2010)

Güz Gülleri (Hazım Kara, TV Dizisi 2010)

Ezel (TV Dizisi Yılan İsmail, 2009-2010)

Cam Kırıkları (Oğuz, TV Dizisi 2009)

Gece Gündüz (Tamer Hoca, TV Dizisi 2008)

Oğlum İçin (Cengiz, TV Dizisi 2007)

Hırsız Polis (TV Dizisi Mustafa, 2005)

Acı Hayat (TV Dizisi Şükrü, 2005-2006)

Metro Palas Metro Palas (Levent, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Altın Kafes (Seferi, TV Dizisi 2004)

2 Genç Kız (Genç Baba, Sinema Filmi 2004)

Kasabanın İncisi (Hayati, TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (Alper, TV Dizisi 2002)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Bayram, TV Dizisi 2002)

Reyting Hamdi (TV Dizisi 2002)

Cinlerle Periler (Hakan, TV Dizisi 2001)

Bizim Aile (Ahmet, TV Dizisi 2001)

Üvey Baba (Şahin, TV Dizisi 2000)

Çitlenbik Dergisi (TV Dizisi 2000)

Zehirli Çiçek (TV Dizisi 2000)

Oyunbozan (Sinema Filmi 2000)

Kahkaha Show (TV Dizisi 2000)

Dikkat Bebek Var (Babür, TV Dizisi 2000)

Abuzer Kadayıf (Magazin Muhabiri Necdet, Sinema Filmi 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi Gülsüm'ün Adamı)1999)

Bize Ne Oldu (TV Dizisi 1999)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi Kemal, 1999)

Ruhsar (Suat / Trafik Polisi, TV Dizisi 1997)

Böyle mi Olacaktı (Şevket, TV Dizisi 1997)

Tatlı Kaçıklar (Mafya, TV Dizisi 1996)

Çiçek Taksi (Bölüm Oyuncusu, TV Dizisi 1995)

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