Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Reha Muhtar ilk kez görüntülendi

Ünlü televizyon yorumcusu Reha Muhtar, geçtiğimiz ağustos ayında evindeki merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve bu süreçte 2 kez entübe edilen Muhtar'dan güzel haber geldi. Sağlığına kavuşan Muhtar, ilk kez görüntülendi.
Ünlü televizyon yorumcusu Reha Muhtar, geçtiğimiz ağustos ayında evindeki merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve bu süreçte 2 kez entübe edilen Muhtar'dan güzel haber geldi. Sağlığına kavuşan Muhtar, ilk kez görüntülendi.
ESKİ GÜNLERİNE YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜYOR
Arkadaşıyla bir mekanda otorup sohbet edeb Muhtar'ın son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, biraz zayıfladığı gözlenen Reha Muhtar'ın eski günlerine döndüğü dikkatlerden kaçmadı.
"ETRAFIMDAKİ HERKES ELİMDEN HERŞEYİ ALDI"
Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında şunları söyledi:
"Sağlık hayatta en çok önemli olan şey. Herkese sağlık diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbirşeyiniz kalmıyor biliyor. Bende onu yaşadım 40 gün içerisinde. Herşeyim varken hiçbişeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimden herşeyi aldı buna çoçugumda dahil. Ama şükür hala sevenlerim var. Onlarla yaşayacağım, herşeyiyle geri dönücem"