Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Reha Muhtar ilk kez görüntülendi

Reha Muhtar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

"ETRAFIMDAKİ HERKES ELİMDEN HERŞEYİ ALDI"

Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında şunları söyledi:

"Sağlık hayatta en çok önemli olan şey. Herkese sağlık diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbirşeyiniz kalmıyor biliyor. Bende onu yaşadım 40 gün içerisinde. Herşeyim varken hiçbişeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimden herşeyi aldı buna çoçugumda dahil. Ama şükür hala sevenlerim var. Onlarla yaşayacağım, herşeyiyle geri dönücem"