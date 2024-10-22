Formunun sırrı ortaya çıktı: Hande Doğandemir’in incecik olma formülü

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir , kış aylarının yaklaşmasına rağmen uyguladığı karpuz diyetiyle dikkat çekti. Kasım 2023'te formunu koruma sırrını paylaşan Doğandemir, alışılmışın dışında bir tercih yaparak mevsim dışı karpuz tükettiğini açıkladı. Oyuncu, sağlıklı kalmak ve enerjik hissetmek için karpuz diyetini tercih ettiğini belirtti.

Fotoğraflar: Instagram

HANDE DOĞNDEMİR'İN ZAYIFLIK SIRRI

"Yazın olduğu gibi şimdi de karpuzla dengede kalıyorum. Hafif ama etkili bir beslenme sağlıyor" diyen Doğandemir, diyetiyle ilgili gelen soruları keyifle yanıtladı. Sağlıklı bir yaşam tarzına odaklandığını ifade eden oyuncu, kendini iyi hissetmenin en önemli motivasyonu olduğunu belirtti.

Hande Doğandemir'in Kasım ayında uyguladığı karpuz diyeti ve içten açıklamaları sosyal medyada ilgi toplarken, hem sağlıklı yaşamıyla hem de rahat tavırlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.