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Formunun sırrı ortaya çıktı: Hande Doğandemir’in incecik olma formülü

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Kasım 2023’te verdiği bir röportajda formda kalma sırrını sevenleriyle paylaştı. Yaz aylarında uyguladığı ve oldukça verim aldığını belirttiği karpuz diyetini açıklayan Doğandemir, bu diyetin kendisini hem hafif hissettirdiğini hem de sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 22:50
Formunun sırrı ortaya çıktı: Hande Doğandemir’in incecik olma formülü

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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, kış aylarının yaklaşmasına rağmen uyguladığı karpuz diyetiyle dikkat çekti. Kasım 2023'te formunu koruma sırrını paylaşan Doğandemir, alışılmışın dışında bir tercih yaparak mevsim dışı karpuz tükettiğini açıkladı. Oyuncu, sağlıklı kalmak ve enerjik hissetmek için karpuz diyetini tercih ettiğini belirtti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

HANDE DOĞNDEMİR'İN ZAYIFLIK SIRRI

"Yazın olduğu gibi şimdi de karpuzla dengede kalıyorum. Hafif ama etkili bir beslenme sağlıyor" diyen Doğandemir, diyetiyle ilgili gelen soruları keyifle yanıtladı. Sağlıklı bir yaşam tarzına odaklandığını ifade eden oyuncu, kendini iyi hissetmenin en önemli motivasyonu olduğunu belirtti.

Hande Doğandemir'in Kasım ayında uyguladığı karpuz diyeti ve içten açıklamaları sosyal medyada ilgi toplarken, hem sağlıklı yaşamıyla hem de rahat tavırlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

ÖRNEK KARPUZ DİYETİ

Kahvaltı

2 dilim karpuz

1 dilim az yağlı beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Şekersiz bitki çayı (yeşil çay önerilir)

Formunun sırrı ortaya çıktı: Hande Doğandemir’in incecik olma formülü

Ara Öğün

1 kase yoğurt

Birkaç adet ceviz veya badem

Öğle

2 dilim karpuz

Izgara tavuk göğsü (150 gram)

Bol yeşillikli salata (limon ve zeytinyağı ile)

Ara Öğün

1 bardak ayran veya kefir

Akşam

2 dilim karpuz

Izgara sebzeler (kabak, patlıcan, biber)

1 dilim tam buğday ekmeği

Bu diyet listesi kısa süreli bir detoks niteliğindedir ve uzun süreli kullanım için uygun değildir. Diyet uygulamadan önce bir uzmana danışmak tavsiye edilir.

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