Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
DİLAN POLAT VE SILA DOĞU'DAN SKANDAL
Polat ve kardeşi Doğu, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında skandala imza atarak dudak dudağa öpüştü.
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
DİLAN POLAT VE SILA DOĞU'DAN SKANDAL
Polat ve kardeşi Doğu, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında skandala imza atarak dudak dudağa öpüştü.
Olay sosyal medyada büyük tepki çekti, savcılık harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇUNDAN GÖZALTI
"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.
Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SERBEST KALDILAR
Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.
SAVCILIKTA YALVARDILAR
Gelişmeler, kardeşlerin savcılık ifadeleri sırasında yaşanan ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. İddiaya göre, Dilan Polat ve Sıla Doğu, ifade sırasında savcıya "Bir daha asla olmaz" şeklinde pişmanlıklarını dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA GİZLENDİLER
Yaşananlar sonrası iki kardeşin sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir hareket yaşandı.
Dilan Polat ve Sıla Doğu Instagram hesaplarını gizledi.
Daha sonra Polat hesabını yeniden herkese açtı.
Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.