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Son dönemin favorisi: Evde pratik Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Kendi mutfağınızda çikolata yapma fikri heyecan verici değil mi? Hem göz alıcı sunumu hem de damaklarda bıraktığı enfes tadıyla dikkat çeken Dubai çikolatası, size bu keyfi yaşatacak. Yumuşak çikolata dokusu ve içindeki kıtır ceviz parçalarıyla her lokmada mutluluk dağıtacak bu tarifle, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:51
Son dönemin favorisi: Evde pratik Dubai çikolatası nasıl yapılır?

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Son dönemin popüler lezzetlerinden biri olan Dubai çikolatası, evde yapabileceğiniz en özel tatlılardan biri olarak öne çıkıyor. Hem yumuşak dokusu hem de içindeki kıtır ceviz ve bisküvi parçalarıyla damakta enfes bir tat bırakan bu çikolata, özel günlerinizde ya da sevdiklerinizle paylaşmak için harika bir seçenek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

200 gram sütlü çikolata

150 ml krema

100 gram ceviz içi (iri doğranmış)

100 gram petit beurre bisküvi

50 gram tuzsuz tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya özü

50 gram şeker

Son dönemin favorisi: Evde pratik Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Hazırlık

1. Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolataları bir kaseye alın. Üzerine kremayı ekleyin ve benmari usulü çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

2. Kuruyemiş ve Bisküvileri Ekleyin: Elde ettiğiniz çikolata karışımına iri doğranmış ceviz içini ve ufalanmış bisküvileri ekleyin. Bu adım, çikolatanıza hem lezzet hem de kıtırlık katacak.

3. Tereyağı ve Vanilya ile Zenginleştirin: Tereyağını hafifçe eritip vanilya özünü ekleyin. Bu karışımı çikolata harcına ekleyerek iyice karıştırın.

4. Şekil Verin: Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir kalıba dökün ve spatula ile üstünü düzleyin. Dilerseniz üzerine birkaç ceviz parçası serpiştirerek görselliğini artırabilirsiniz.

5. Soğutma: Kalıbı buzdolabına kaldırın ve en az 3 saat bekletin. Soğuyan çikolata sertleşip dilimlenmeye hazır hale gelecektir.

6. Servis: Çikolatayı buzdolabından çıkarın ve dilimleyin. Çay ya da kahve eşliğinde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Çikolatanızı daha da özel kılmak isterseniz üzerine rendelenmiş çikolata ya da hindistancevizi serpebilirsiniz. Özel günler ve davetler için mükemmel bir seçenek olan Dubai çikolatası, hem tadıyla hem de sunumuyla herkesin beğenisini kazanacak.

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