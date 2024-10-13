Son dönemin favorisi: Evde pratik Dubai çikolatası nasıl yapılır?

Hazırlık
1. Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolataları bir kaseye alın. Üzerine kremayı ekleyin ve benmari usulü çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
2. Kuruyemiş ve Bisküvileri Ekleyin: Elde ettiğiniz çikolata karışımına iri doğranmış ceviz içini ve ufalanmış bisküvileri ekleyin. Bu adım, çikolatanıza hem lezzet hem de kıtırlık katacak.
3. Tereyağı ve Vanilya ile Zenginleştirin: Tereyağını hafifçe eritip vanilya özünü ekleyin. Bu karışımı çikolata harcına ekleyerek iyice karıştırın.
4. Şekil Verin: Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir kalıba dökün ve spatula ile üstünü düzleyin. Dilerseniz üzerine birkaç ceviz parçası serpiştirerek görselliğini artırabilirsiniz.
5. Soğutma: Kalıbı buzdolabına kaldırın ve en az 3 saat bekletin. Soğuyan çikolata sertleşip dilimlenmeye hazır hale gelecektir.
6. Servis: Çikolatayı buzdolabından çıkarın ve dilimleyin. Çay ya da kahve eşliğinde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
Çikolatanızı daha da özel kılmak isterseniz üzerine rendelenmiş çikolata ya da hindistancevizi serpebilirsiniz. Özel günler ve davetler için mükemmel bir seçenek olan Dubai çikolatası, hem tadıyla hem de sunumuyla herkesin beğenisini kazanacak.