Can Bonomo’nun ablası intihar etti! Funada Bonomo kimdir, kaç yaşında, neden intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama...

Can Bonomo tarafından yapılan açıklama Can Bonomo'dan açıklama: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor" Olayın ardından ünlü şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama yaptı. Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo Funda Bonomo kimdir? Funda Bonomo, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası olarak tanınmaktadır. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Bonomo, hayvan haklarına olan duyarlılığıyla biliniyor. Özellikle sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve sahiplenme çabaları ile tanınan Funda Bonomo, kimsesiz ve engelli köpeklerin bakımını üstlenmesiyle dikkat çekmiştir. Sosyal medyada da bu özverili çalışmaları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Bonomo, hayvansever kimliğiyle öne çıkmaktadır.