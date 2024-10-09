Serenay Sarıkaya’nın saç tüyoları ortaya çıktı! Kurt kesimi modası başlıyor! 2024’ün en büyük saç trendi özellikle 50 yaş üstü kadınlarda...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya , hem dizilerdeki başarılı performansıyla hem de tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise, Serenay'ın saç tüyoları ve 2024'ün en popüler saç trendi gündemde! Özellikle 50 yaş üstü kadınlar tarafından büyük ilgi gören kurt kesimi , hem genç bir görünüm sağlıyor hem de saçlara hacim kazandırıyor.

Kurt kesiminin bu yılın öne çıkan saç trendi olduğunu görmek için sosyal medya platformlarına bakmak yeterli. TikTok'ta tam 4,1 milyar kez izlenen bu stil, hem gençlerin hem de olgun yaş gruplarının ilgisini çekiyor. Aslında bu kesim, yeni gibi görünse de kökleri 70'lerin rock tarzına dayanıyor. Joan Jett ve Debbie Harry gibi efsane isimlerin o dönemdeki dağınık, katlı ve asi saç stillerini hatırlarsınız. Günümüzde ise, o dönemin punk-rock tarzı biraz daha yumuşatılarak modernize edilmiş ve özellikle 50 yaş üstü kadınlar için taze ve sofistike bir görünüm sunan bir stile dönüştürülmüş durumda.

Billie Ellish kurt kesim saç modeli

✂️ Kurt Kesimi Nedir?

Kurt kesimi, kademeli katmanlar, hafif mullet etkisi ve yüzü incelten katlarla karakterize edilen bir saç kesimidir. Saç stilisti ve güzellik danışmanı Ghanima Abdullah'a göre, bu kesimin amacı, doğal hacim oluşturmak ve saçlara hareket katmak. Tepedeki katlar daha kısa tutulurken, alt kısımlar daha uzun bırakılarak saçlara vahşi ve hacimli bir görünüm kazandırılır. Böylece, özellikle ince telli saçlara sahip olan kadınlar bu kesimle saçlarını daha dolgun gösterebilir.

Abdullah ayrıca, bu kesimin en güzel yanlarından birinin, saçın şekil vermeden bile doğal ve stilize durabilmesi olduğunu belirtiyor. Özellikle yoğun günlük rutinleri olan olgun yaştaki kadınlar için ideal bir tercih. Saç stilisti Janelle Eyre de, bu trendi kendi tarzınıza uyarlamanız için çeşitli ipuçları veriyor. Kendi saç tipinize uygun bir kurt kesimi ile hem genç hem de dinamik bir görünüm elde edebilirsiniz.