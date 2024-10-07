Çarli dizisinin Cilvenaz’ı Mine Çağlar Kondu evlendi! Düğün fotoğraflar olay oldu

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Kondu, oyunculuğu bırakarak veteriner hekim olarak meslek hayatına adım attı. Şu an bu alanda çalışmaya devam eden Kondu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sade Nikah Töreni Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Ünlü isim, bu özel gününden kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak hayranlarından büyük beğeni topladı.

Takipçileri ve sevenleri, Kondu'ya tebrik mesajları göndererek mutluluk dileklerinde bulundular.