SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Çarli dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi! Düğün fotoğraflar olay oldu

"Çarli" dizisinde "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu, hayatını sevgilisi Sertaç Sevim ile birleştirdi. Sade bir nikah töreni gerçekleştiren ünlü isim, bu özel gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 22:33 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 22:34
Çarli dizisinin Cilvenaz’ı Mine Çağlar Kondu evlendi! Düğün fotoğraflar olay oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1998-1999 yıllarında yayınlanan "Çarli" dizisiyle adını duyuran ve sonrasında veteriner hekim olarak kariyerine devam eden Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi. Kondu, nikah pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

"Çarli" Dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu Evlendi!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden "Çarli"de canlandırdığı "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi. Ünlü isim, sade nikah töreninde çekilen mutluluk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kondu'nun Instagram hesabıKondu'nun Instagram hesabı

Veterinerlik Mesleğine Devam Ediyor

1998-1999 yıllarında çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören "Çarli" dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Mine Çağlar Kondu, oyunculuk kariyerinden sonra farklı bir yol seçti.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Kondu, oyunculuğu bırakarak veteriner hekim olarak meslek hayatına adım attı. Şu an bu alanda çalışmaya devam eden Kondu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sade Nikah Töreni

Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Ünlü isim, bu özel gününden kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak hayranlarından büyük beğeni topladı.

Takipçileri ve sevenleri, Kondu'ya tebrik mesajları göndererek mutluluk dileklerinde bulundular.

"Çarli" dizisiyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, bu projenin ardından "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi sevilen yapımlarda da rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Ancak Kondu, yıllar içinde ekranlardan uzaklaşıp veteriner hekim olarak çalışmalarına yoğunlaştı.

2 aya evlenecekleri öğrenilmişti! İşte Karadutun başrolü İrem Helvacıoğlunun büyük aşkı2 aya evlenecekleri öğrenilmişti! İşte Karadutun başrolü İrem Helvacıoğlunun büyük aşkı

2 aya evlenecekleri öğrenilmişti! İşte Karadut'un başrolü İrem Helvacıoğlu'nun büyük aşkı
78 Kilo Veren Kilo Verme Koçunun Başarı Sırrı: 5 Temel Yöntem Sıraladı78 Kilo Veren Kilo Verme Koçunun Başarı Sırrı: 5 Temel Yöntem Sıraladı
78 Kilo Veren Kilo Verme Koçunun Başarı Sırrı: 5 Temel Yöntem Sıraladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
The Evidence
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Başkan Erdoğan’dan 7 Ekim mesajı: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Ünlü pidecide domuz eti şoku! Arifoğlu Baharat’ta boya... İşte isim isim taklit ve tağşiş yapan gıda teröristi firmalar
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Fenerbahçe’de 2 yeni transfere veda!
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner’in babasının ifadesi ortaya çıktı: Kızımın telefonunu almaya gittik kesik kafasını gördük
ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede
SON DAKİKA