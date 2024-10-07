78 Kilo Veren Kilo Verme Koçunun Başarı Sırrı: 5 Temel Yöntem Sıraladı

Kilo vermek, birçok insan için önemli bir hedef olabilir. Ancak bu hedefe ulaşmak, sadece diyet yapmak veya egzersiz yapmakla sınırlı değil, aynı zamanda günlük alışkanlıklarda yapılan bazı fedakarlıkları da gerektirebilir. Wisconsin'li kilo verme koçu Amber Clemens, 2018'den 2020'ye kadar 78 kilo vererek dikkat çekici bir başarıya imza attı. TikTok'ta paylaştığı videolarında bu başarıyı elde etmek için yaptığı beş önemli fedakarlığı anlattı. İşte Clemens'in kilo verme sürecinde yaptığı beş kritik değişiklik...
Fotoğraflar: Instagram
1. Evde Yemek Hazırlama
Amber Clemens, kilo verme yolculuğunun temel taşlarından birinin evde yemek hazırlamak olduğunu vurguluyor. Restoranlarda yediğimiz yemekler genellikle daha fazla yağ, sodyum ve kalori içerirken, evde pişirilen yemeklerde bu oranlar daha düşük olur ve besin değerleri daha yüksektir. Clemens, haftada sadece birkaç öğünü dışarıda yediğini ve bunların dışındaki tüm yemeklerini evde hazırladığını söylüyor. Evde yemek yapmanın, yeme alışkanlıklarını daha kontrollü hale getirdiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.
Amber Clemens'in hesabından görüntüler
2. Şekersiz İçecek Tercihi
Clemens, tam şekerli içecekleri şekersiz alternatiflerle değiştirdi. Kalori ve şeker içeriği yüksek olan gazlı içecekler, kilo kaybını zorlaştırabilir ve metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Diyet sodalar ise düşük kalori içermelerine rağmen, Clemens gibi kilo verme uzmanları tarafından önerilmiyor. Toronto merkezli diyetisyen Abbey Sharp "Diyet sodalar sağlıklı yiyecekler değildir. En iyisi, şekersiz buzlu çay, su veya kombucha gibi daha sağlıklı içecek alternatiflerini tercih etmek" diyor.