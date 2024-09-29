Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı: Giray’ın yasak ilişkisi ortaya çıkacak! Doğa ve Fatih...

Kızılcık Şerbeti 'nin yeni bölümünde karakterlerin sırları ortaya dökülmeye başlayacak ve maskeler birer birer düşecek. Görkem 'in intikam planı ve Doğa 'nın Giray 'la yaşadığı çatışmalar dizinin ilerleyen bölümlerinde tansiyonu iyice yükseltecek gibi görünüyor.

Giray'dan Doğa'ya Şok Sözler: "Ne Kadar Meraklıymışsın Doğurmaya"

(Kaynak: Instagram)

Üvey annesiyle yasak ilişki yaşayan Giray'ın, hamilelik testi yaptığını söyleyen Doğa'ya karşı sergilediği küçümseyici tavır ve "Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya" sözleri izleyicileri adeta şoke etti.