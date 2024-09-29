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Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı: Giray'ın yasak ilişkisi ortaya çıkacak! Doğa ve Fatih...

Kızılcık Şerbeti 70. bölümüyle yine entrika fırtınası estirecek. 4 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında, karakterlerin sırları birer birer ortaya dökülmeye başlıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 70. bölüm fragmanından dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:49
Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı: Giray’ın yasak ilişkisi ortaya çıkacak! Doğa ve Fatih...

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde karakterlerin sırları ortaya dökülmeye başlayacak ve maskeler birer birer düşecek. Görkem'in intikam planı ve Doğa'nın Giray'la yaşadığı çatışmalar dizinin ilerleyen bölümlerinde tansiyonu iyice yükseltecek gibi görünüyor.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Giray'dan Doğa'ya Şok Sözler: "Ne Kadar Meraklıymışsın Doğurmaya"

Giray ve Doğa arasında yaşananlar, yeni bölüm fragmanında ağızları açık bıraktı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Üvey annesiyle yasak ilişki yaşayan Giray'ın, hamilelik testi yaptığını söyleyen Doğa'ya karşı sergilediği küçümseyici tavır ve "Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya" sözleri izleyicileri adeta şoke etti.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bu sahne, Giray'ın gerçek yüzünü gösterirken Doğa'nın yaşadığı hayal kırıklığı da gözlerden kaçmadı.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Kıvılcım ve Cemal Yakınlaşıyor: Ömer Gergin Dakikalar Yaşayacak

Fragmanın bir diğer dikkat çeken sahnesi ise Kıvılcım ile Cemal'in beklenmedik yakınlaşması oldu.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle Cemal'e mesafeli duran Kıvılcım, fragmanda görüldüğü kadarıyla Cemal'e karşı hislerini açığa vurmaya başlıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Ancak bu durum, Cemal'in Ömer'le karşı karşıya gelmesine sebep oluyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

"Kendine dikkat et" sözleriyle Ömer'e adeta gözdağı veren Cemal'in bu hareketi yeni bölümde büyük bir çatışmanın yaşanacağının sinyallerini veriyor.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Nursema ve Görkem Arasında Büyük Gerilim

Fragmanda dikkat çeken bir başka sahne ise Nursema ve Görkem arasında yaşanıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Ünal ailesinden intikam almak için planlarını sürdüren Görkem, Nursema'nın kendisine inanmaması nedeniyle zor durumda kalıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Fragmanda Görkem'in planlarının alt üst olduğu görülürken Nursema'nın bu tavrının hikayeyi nasıl etkileyeceği merak konusu.

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