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Osimhen neden maske takıyor? Victor Osimhen maske takma sebebi! Meğer o hastalık yüzünden...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sahada taktığı maskesiyle dikkat çekiyor. Futbolseverler, özellikle Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı hazırlık maçında maske ile mücadele eden Osimhen’in bu alışkanlığının nedenini merak ediyor. Peki, Victor Osimhen kimdir ve neden maske takıyor? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 23:12 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 23:12
Osimhen neden maske takıyor? Victor Osimhen maske takma sebebi! Meğer o hastalık yüzünden...

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Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, sahada taktığı maske ile futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2021 yılından beri maske takan Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı hazırlık maçında da maskesiyle yer aldı. Bu durum futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, Osimhen'in maske takma sebebi yeniden gündeme geldi.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🦸‍♂️ Victor Osimhen kimdir?

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, son yıllarda Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasında yer alıyor. Kariyerinde büyük çıkış yakaladığı kulüp Napoli'de, 2022-2023 sezonunda attığı 26 golle Serie A gol kralı oldu ve takımını 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı. Dünyanın en değerli forvetleri arasında gösterilen Osimhen, 2024 yazında Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.

🏥OSIMHEN NEDEM MASKE TAKIYOR?

Osimhen'in maske takmasının sebebi, 2021 yılında Napoli formasıyla oynadığı bir Serie A maçında yaşadığı ciddi bir sakatlığa dayanıyor. Ekim 2021'de Inter'e karşı oynanan maçta, rakip savunmacı Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpıştı.

Bu talihsiz çarpışma sonucu Osimhen'in yüzünde ciddi hasarlar meydana geldi ve yüzüne vidalar yerleştirilmesi gerekti. Futbolcu, geçirdiği yüz ameliyatından sonra sahalara geri döndüğünde yüzünü korumak için özel olarak üretilen karbon fiber maske kullanmaya başladı.

Osimhen, bu maskeyi kullanmak zorunda olduğunu ifade ederek verdiği bir röportajda şunları söyledi:

"Kariyerimin geri kalanında maske takmak zorundayım çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maskesiz oynamak benim için gerçekten tehlikeli."

Bu durum, Osimhen'in yüzüne gelebilecek herhangi bir darbenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Maske, Osimhen'in güvenliği ve sağlığı açısından vazgeçilmez bir önlem haline gelmiş durumda.

Osimhen'in maskeyle oynama alışkanlığı

Osimhen, 2021 yılından bu yana sahalarda maske ile boy göstermeye devam ediyor ve bu süreçte performansından hiç ödün vermedi. Napoli'de gösterdiği başarılarla dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nijeryalı oyuncu, maskeyle dahi üst düzey performansını sürdürebiliyor. Napoli'nin 33 yıl aradan sonra şampiyon olmasında önemli rol oynayan Osimhen, Serie A gol kralı unvanını da kazandı. Karbon fiber maskesiyle sahalarda bir "süper kahraman" gibi mücadele eden Victor Osimhen, Galatasaray'da da bu alışkanlığıyla sahaya çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Maske, hem oyuncunun güvenliği hem de kariyerinde gösterdiği başarılar açısından bir sembol haline geldi.

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