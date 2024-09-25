Osimhen neden maske takıyor? Victor Osimhen maske takma sebebi! Meğer o hastalık yüzünden...

Bu talihsiz çarpışma sonucu Osimhen'in yüzünde ciddi hasarlar meydana geldi ve yüzüne vidalar yerleştirilmesi gerekti. Futbolcu, geçirdiği yüz ameliyatından sonra sahalara geri döndüğünde yüzünü korumak için özel olarak üretilen karbon fiber maske kullanmaya başladı.

Osimhen, bu maskeyi kullanmak zorunda olduğunu ifade ederek verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Kariyerimin geri kalanında maske takmak zorundayım çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maskesiz oynamak benim için gerçekten tehlikeli."

Bu durum, Osimhen'in yüzüne gelebilecek herhangi bir darbenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Maske, Osimhen'in güvenliği ve sağlığı açısından vazgeçilmez bir önlem haline gelmiş durumda.