Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 3. fragmanı: Görkem Pembe’nin fişini çekecek! Doğa ve Fatih...

(Kaynak: Show TV)

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ezgi'ye hayat verecek olan Duygu Kocabıyık dizinin dinamiklerine önemli bir katkı sağlayacak.

Ezgi'nin Şarkıcılık Yolu

Ezgi sadece Metehan'ın partneri değil, aynı zamanda ünlü bir influencer. Karakterin derinliği, şarkıcılık yapan annesiyle de şekillenecek. Ezgi'nin annesini ise Semra San canlandıracak. İkilinin hikayesi, izleyicilere yeni ve ilginç bakış açıları sunacak.